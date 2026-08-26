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Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 9535 (Pajarito).

 1°9535 11°8885 
 7668  12°5063
 3°4848  13°3114 
 1504  14°1967 
 4914  15°1430 
 6°2514  16°0323
 3082  17°8917 
 7998  18°5316 
 3394  19°4206 
 10°1937 20°1267 

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¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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