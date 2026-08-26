Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 9535 (Pajarito).

1° 9535 11° 8885 2° 7668 12° 5063 3° 4848 13° 3114 4° 1504 14° 1967 5° 4914 15° 1430 6° 2514 16° 0323 7° 3082 17° 8917 8° 7998 18° 5316 9° 3394 19° 4206 10° 1937 20° 1267

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.