Alquileres en CABA: cuánto cuesta un 2 ambientes y cuáles son los barrios más baratos
Los alquileres subieron en julio y acumulan una fuerte suba interanual. Dos nuevos relevamientos muestran cuánto cuesta alquilar en CABA y el AMBA y cuáles son las zonas que todavía ofrecen los precios más accesibles.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.