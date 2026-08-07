El precio de los alquileres volvió a subir en julio y sumó un nuevo aumento en el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, la evolución de los valores muestra diferencias importantes según la zona y el tipo de propiedad, en un mercado que también registra un fuerte crecimiento de la oferta.

Un relevamiento elaborado por Mercado Libre junto con la Universidad de San Andrés (UdeSA) mostró que, en julio, la cantidad de departamentos disponibles para alquilar en el AMBA fue 290,1% mayor que en noviembre de 2023 , según los datos relevados hasta el 25 de julio de 2026. A pesar de esta mayor oferta, los precios continuaron en aumento.

En CABA, el precio en pesos corrientes de los departamentos en alquiler aumentó 2,2% mensual durante julio. En GBA Norte, el incremento fue del 3,4%, mientras que en GBA Sur y GBA Oeste los aumentos fueron del 0,6% y 0,5%, respectivamente.

El dato coincide, aunque con una variación diferente, con el relevamiento de Zonaprop, que registró un aumento promedio de 1,6% en julio en los alquileres de la Ciudad. En los últimos 12 meses, el incremento llegó al 30,7%.

Cuánto cuesta alquilar un dos ambientes en CABA

Según el Index CABA de Zonaprop, el alquiler medio de un departamento de dos ambientes se ubicó en $ 873.668 mensuales en julio.

Zonaprop

El valor representa un aumento del 1,6% respecto de junio y acumula una suba del 17,5% en lo que va de 2026 , 1,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación registrada en el mismo período, que fue del 19,2%.

La evolución tampoco fue uniforme entre los distintos tipos de propiedades: los departamentos más grandes fueron los que registraron los mayores aumentos de precio. A su vez, el barrio elegido puede generar diferencias importantes en el valor mensual del alquiler.

Los barrios más caros para alquilar

Puerto Madero continúa como el barrio con los alquileres más altos de la Ciudad. De acuerdo con Zonaprop, el precio medio alcanza los $ 1.308.569 mensuales.

Le siguen algunas de las zonas con mayor demanda y valores inmobiliarios de CABA:

Núñez : $ 991.727

Palermo : $ 973.988

Belgrano : $ 964.820

Colegiales: $ 944.941

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Los barrios más baratos de CABA

En el otro extremo aparecen barrios ubicados principalmente en el sur y oeste de la Ciudad, donde los valores de alquiler se encuentran por debajo del promedio porteño.

Según el relevamiento de Zonaprop, los cinco barrios con los alquileres más económicos son:

Lugano : $ 656.159

Nueva Pompeya : $ 688.346

Versalles : $ 711.857

Parque Avellaneda : $ 718.603

Villa Riachuelo: $ 727.867

Qué pasó con los alquileres en AMBA

El relevamiento de Mercado Libre y UdeSA permite ampliar la mirada más allá de CABA y observar qué ocurrió en el resto del AMBA.

Durante julio, el precio de los alquileres de departamentos en el AMBA aumentó 1,6% mensual, mientras que el de las casas avanzó 2,6%. En términos interanuales, los departamentos acumularon una suba del 21,8% en pesos corrientes, mientras que las casas registraron un incremento del 24,7%.

Dentro de los distintos aglomerados, GBA Norte registró el mayor aumento mensual en el precio de alquiler por m² de los departamentos, con una suba del 3,4%. Le siguieron GBA Sur, con un incremento del 0,6%, y GBA Oeste, con una variación del 0,5%.

También hubo fuertes diferencias a nivel municipal. Entre los municipios del AMBA, el mayor aumento mensual en alquileres de casas se registró en Ezeiza, con 13,9%, mientras que para departamentos el mayor incremento correspondió a Vicente López, con 6,9%.

En CABA, por su parte, Retiro fue el barrio donde más aumentó el precio del alquiler en pesos corrientes por metro cuadrado de departamentos durante julio, con una suba mensual del 6,2%.