El INDEC informó que los salarios registrados aumentaron 2,4% en junio, por encima de la inflación del mes, que fue de 1,9%. De esta manera, el sector formal logró una mejora de 0,5 puntos porcentuales.

Se trata de la segunda ocasión en el año en que los salarios registrados superan al Índice de Precios al Consumidor (IPC) . La primera había sido en abril, cuando los ingresos de los trabajadores registrados avanzaron 3,5%, frente a una inflación de 2,6%.

En el primer semestre del año, los salarios registrados acumularon una suba de 15,5%, mientras que la inflación llegó a 16,8%, una diferencia de 1,3 puntos porcentuales.

En la comparación interanual, la brecha es mayor: los ingresos de los trabajadores registrados subieron 29,7% en los últimos 12 meses, frente a un aumento de 33,5% en el índice de precios.

Por sector, los salarios del sector privado registrado crecieron 1,9% en junio, exactamente en línea con la inflación. En el caso de los trabajadores públicos, la suba fue mayor: los salarios estatales avanzaron 3,4%.

“Esta diferencia se explica por el aumento salarial otorgado al personal de las universidades nacionales, que se incluye en el sector público total pero no en los subsectores mencionados. El incremento fue acordado el 10 de junio de 2026 en el marco de la paritaria del sector universitario”, precisó el INDEC.

Los salarios registrados quedaron 0,5 puntos porcentuales por encima de la inflación de junio Fuente: Shutterstock Shutterstock

Pero dentro del sector público, los ingresos de los trabajadores nacionales subieron 1,1% en junio, 0,8 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Mientras tanto, los salarios provinciales treparon un 2%, apenas 0,1 punto por encima del IPC.

La diferencia también aparece cuando se observa el acumulado del año. Los salarios del sector privado registrado avanzaron 14,5% en los primeros seis meses, 2,3 puntos porcentuales por debajo de la inflación. En el sector público, en cambio, la suba acumulada alcanzó 17,6%, 0,8 puntos por encima de la variación de los precios al consumidor.

El segmento que mostró el mayor incremento fue el de los trabajadores del sector privado no registrado. Sus ingresos crecieron 4,4% en junio, 2,5 puntos porcentuales por encima del IPC, elevando el promedio general (registrados, públicos y no registrados) a 2,9%.

Sin embargo, la medición genera planteos por la metodología, dado que tiene un rezago de cinco meses, es decir, de comienzos de año, cuando la inflación se ubicaba apenas por debajo del 3%.

Este grupo se posiciona muy por encima de la suba de precios tanto en el acumulado del año (29,4%) como en los últimos 12 meses (59,5%) .

Para los economistas, no se trata de un número representativo, ya que para medir la evolución de los salarios es necesario seguir de cerca lo que sucede en el sector de los trabajadores privados registrados.