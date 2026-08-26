Este miércoles, 26 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 1997 - Mesa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 26 de agosto
|1°
|1997
|11°
|6184
|2°
|6017
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|9605
|3°
|5804
|13°
|4671
|4°
|3472
|14°
|1211
|5°
|9225
|15°
|4115
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|2892
|16°
|8000
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|1865
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|8738
|8°
|3701
|18°
|1874
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|5014
|19°
|9637
|10°
|8326
|20°
|3618
¿Qué significa soñar con Mesa?
Soñar con una mesa suele simbolizar vínculos, acuerdos y el espacio donde compartes ideas y recursos. También refleja apoyo, organización y la base de tus decisiones.
Su estado da la clave: una mesa firme y bien dispuesta indica estabilidad y oportunidades; una mesa vacía, rota o desordenada sugiere carencias, tensiones o conversaciones pendientes.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.