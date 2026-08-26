Este miércoles, 26 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 1997 - Mesa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 26 de agosto

1° 1997 11° 6184 2° 6017 12° 9605 3° 5804 13° 4671 4° 3472 14° 1211 5° 9225 15° 4115 6° 2892 16° 8000 7° 1865 17° 8738 8° 3701 18° 1874 9° 5014 19° 9637 10° 8326 20° 3618

¿Qué significa soñar con Mesa?

Soñar con una mesa suele simbolizar vínculos, acuerdos y el espacio donde compartes ideas y recursos. También refleja apoyo, organización y la base de tus decisiones.

Su estado da la clave: una mesa firme y bien dispuesta indica estabilidad y oportunidades; una mesa vacía, rota o desordenada sugiere carencias, tensiones o conversaciones pendientes.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.