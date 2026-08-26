Construyen un “nuevo” Nordelta en la otra zona norte de moda y será vecino del barrio de Costantini

Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, vuelve a invertir en Uruguay.

Junto con los empresarios argentinos Pablo Rubio y Mariano de Llano, ambos radicados en ese país desde hace más de una década, desembolsará u$s 42,5 millones para construir un nuevo desarrollo en una de las zonas más exclusivas del este uruguayo.

El emprendimiento, denominado Manantiales Golf, estará ubicado en Manantiales, sobre casi 100 hectáreas en la Ruta 104, frente al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry y a 12 kilómetros de José Ignacio.

Las obras comenzarán este año y se extenderán durante tres años.

Cómo será el megadesarrollo de Gianfranco Macri en Punta del Este

De los fondos previstos, u$s 30,3 millones irán al campo de golf y al Club House, mientras que otros u$s 12,2 millones serán para el Sport & Wellness Center.

La cancha ocupará casi 100 hectáreas y contará con 27 hoyos, distribuidos en tres circuitos de nueve.

Además, se levantarán 3000 metros cuadrados cubiertos con un gimnasio de más de 1000 m2, piscina climatizada, spa, hammam, coworking y espacios para chicos.

También habrá canchas de tenis, pádel y fútbol y un driving range techado. Para el Sport & Wellness Center estiman alcanzar hasta 1500 socios.

Los desarrolladores prevén que el club permanezca abierto durante todo el año. Calculan unas 8200 rondas de golf anuales de visitantes, con alrededor de 2100 entre abril y noviembre, los meses de menor movimiento turístico en Maldonado.

Gianfranco, el menor de los hijos de Franco Macri, estuvo durante años vinculado a las empresas de la familia y vive en Uruguay desde hace más de una década.

Los antecedentes de la familia Macri en Uruguay

La nueva inversión se hará en una zona en la que los Macri están presentes desde hace décadas. Hace unos 40 años, la familia estuvo detrás de Terrazas de Manantiales, uno de sus desarrollos inmobiliarios en Uruguay.

Después llegó Manutara, un complejo residencial ubicado en la parada 20 de La Brava, en Punta del Este.

La familia también tuvo inversiones por fuera del real estate. A través de Socma, el holding fundado por Franco Macri, participó junto con la automotriz china Chery de la producción de vehículos en Uruguay. Además, mantiene inversiones vinculadas con los servicios sanitarios.

Gianfranco, el menor de los hijos de Franco Macri, estuvo durante años vinculado a las empresas de la familia y vive en Uruguay desde hace más de una década.