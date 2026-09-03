La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó, a través de la Resolución 6/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, un nuevo esquema de incrementos salariales para las empleadas domésticas. Este regirá entre agosto y diciembre de 2026.

La medida surge de lo acordado en el Acta de Sesión Plenaria del 21 de agosto, en la que las representaciones del sector trabajador, empleador y del sector público que integran la Comisión coincidieron en fijar los nuevos valores de las remuneraciones mínimas.

Los aumentos, mes por mes

De acuerdo con la resolución, firmada por Soledad Moreno; presidenta alterna de la CNTCP, los incrementos se aplicarán de la siguiente manera:

1,9% a partir de agosto de 2026 , tomando como base los salarios mínimos de julio establecidos por la Resolución N° 4/2026 de la propia Comisión

1,8% desde septiembre de 2026 , sobre los valores resultantes del mes anterior

1,7% a partir de octubre de 2026

1,6% desde noviembre de 2026

1,6% a partir de diciembre de 2026

Cada uno de estos porcentajes se aplica de manera acumulativa, tomando como base los salarios mínimos resultantes del ajuste inmediato anterior.

Las mejoras en los derechos laborales de las empleadas domésticas en Colombia en 2025 (foto: archivo).

La suma extra no remunerativa

Además de la recomposición salarial, la resolución dispuso el pago de una suma no remunerativa por única vez, que se abonará junto con los salarios de agosto de 2026. Los montos varían según la carga horaria del trabajador:

$20.000 para quienes presten tareas de 16 horas semanales o más.

$11.500 para quienes trabajen entre 12 y menos de 16 horas semanales.

$8.000 para quienes cumplan menos de 12 horas semanales.

Esta suma no quedará como un pago aislado , sino que se incorporará de forma progresiva al salario básico: un 25% se sumará en septiembre, otro 25% en noviembre y, finalmente, en octubre se incorporará el 50% restante para completar la totalidad del monto.

La resolución remarca que los nuevos valores constituyen los mínimos establecidos legalmente para el sector, aunque aclara que las partes, de manera individual, pueden pactar remuneraciones por encima de dichos pisos .

¿Cuáles son los adicionales para las empleadas domésticas?

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.

Cómo quedan las escalas

Agosto 2026

Septiembre 2026