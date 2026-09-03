Argentina soporta un nivel de informalidad que ronda el 50%. Esto significa que gran parte de la economía se mueve por fuera del circuito formal, es decir, buena parte de las operaciones (compras que no se registran) queda al margen del sistema.

En ese sentido, la ONG Lógica tiene en sus manos una propuesta que busca elevar al Ministerio de Economía con el objetivo de reducir la evasión, incentivar a que un mayor número de contribuyentes pida factura y aumentar la recaudación impositiva .

“En este momento tenemos dos problemas: los altísimos impuestos y la altísima informalidad. Esto ataca los dos problemas en forma simultánea”, precisó Matías Olivero Vila, contador y presidente de Lógica, en diálogo con El Cronista.

Olivero Vila sostiene que “tener los impuestos más altos del mundo es tan grave como tener medio país en la informalidad”.

En ese marco, la iniciativa contempla un régimen de sorteos —cuyo antecedente es el LoterIVA, un programa creado en Argentina en 1990 para reducir la evasión fiscal— y la devolución de impuestos al consumidor, inspirada en el modelo brasileño “CPF Nota Fiscal”, uno de los sistemas más efectivos de lucha contra ese flagelo, que nació en la ciudad de San Pablo en 2005 y luego se expandió hacia otros estados.

La ONG propone combinar sorteos mensuales con la devolución parcial del IVA: por ejemplo, el 30% de la alícuota del 21% (6,3%).

El proyecto también permite que las provincias adhieran para acreditar, por ejemplo, el 30% del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Si la alícuota fuera del 5%, el consumidor estaría recibiendo una acreditación equivalente al 1,5%. Al sumar el 6,3% correspondiente al IVA, la devolución total podría ascender al 7,8% de la compra.

“Estamos entre los países con mayor evasión, en el puesto 66 de 70, según el Ranking de Competitividad Mundial del IMD (International Institute for Management Development)”, apuntó Olivero Vila.

¿Por qué Lógica eligió tomar como referencia el régimen “CPF Nota Fiscal” de Brasil? El esquema combina dos incentivos:

Devolución del 30% del ICMS —una suerte de IVA estadual—, con alícuota general del 18% y hasta del 25% (devolución de 5,4% y hasta 7,5% del precio neto). Sorteos mensuales de hasta u$s 50.000 y anuales de hasta u$s 200.000.

Lógica propone replicar el modelo brasileño de devolución de impuestos y sorteos para combatir la evasión

¿Qué resultados obtuvo el programa en San Pablo durante sus primeros tres años? Para empezar, las ventas formales aumentaron 22,9%, mientras que el costo del esquema alcanzó el 9,4% (73% devoluciones, 26% sorteos y 1% publicidad). Además, la recaudación neta extra fue del 13,5%.

“Se creó un aceitado sistema de denuncias ciudadanas que se hace público y del que resulta una suba promedio del 14% en la emisión de tickets tras la primera denuncia”, explicaron desde Lógica.

La ONG, dedicada a la concientización fiscal en los distintos sectores y niveles del país, sostuvo que el modelo brasileño es el más eficaz porque combina simplicidad y alcance: se aplica a todo el sector de ventas —excepto bancos y servicios públicos— y su mecánica es sencilla, ya que el consumidor solo debe presentar su número CPF (similar al CUIT) al vendedor.

A partir de ahí, detallaron que el esquema genera una cadena de beneficios: reduce impuestos y precios al consumidor, achica la competencia desleal frente a las empresas formales y convierte a millones de ciudadanos en “inspectores” voluntarios a bajo costo.

A pesar de las devoluciones del IVA y de Ingresos Brutos, el presidente de Lógica reforzó la idea de que la medida podría financiarse sin resignar recursos fiscales a nivel nacional y provincial.

“En Brasil, no solamente no les bajó la recaudación con estas devoluciones, sino que les aumentó mucho más la recaudación que el costo del programa. Es una baja de impuestos y, por el incentivo que tiene, baja también la informalidad”, indicó Olivero Vila.

Frente a la gravedad de la informalidad y la situación fiscal argentina, Lógica entiende que este esquema podría atenuar ambos problemas y beneficiar desde lo económico a los contribuyentes .

“Nos estamos poniendo a disposición de las autoridades nacionales y provinciales para proponer y, en su caso, colaborar en el diseño e implementación de este régimen de sorteos y devolución de impuestos”, indicó el titular de la ONG.

La medida podría implementarse en los sectores donde prevalece la informalidad, entre ellos los supermercados y restaurantes.

“El ideal sería supermercados porque es lo más extendido. El tema alimentación naturalmente es lo más masivo, así que, si se decidiera hacer una implementación gradual, sería ideal empezar por el supermercadismo. Después ir por restaurantes, hoteles y construcción. Esto está reservado solamente a aquellos sectores de alta informalidad, no a los sectores que son 100% formales como, por ejemplo, bancos, compañías de seguros, servicios públicos o telefonía”, concluyó Olivero Vila.

"Tener los impuestos más altos del mundo es tan grave como tener medio país en la informalidad", aseguró Olivero Vila

Cabe recordar que Lógica ya impulsó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, una iniciativa que busca que los consumidores conozcan cuáles son los impuestos que inciden sobre el precio final de los productos y servicios.

Ese régimen, vigente desde enero de 2025, forma parte de la “batalla cultural” que impulsa el Gobierno frente a la carga fiscal que pesa sobre los contribuyentes.

Si bien los impuestos nacionales —el IVA y otros gravámenes indirectos que inciden en los precios, como los impuestos internos y a los combustibles— ya se reflejan de manera automática, la norma también invita a las provincias a adherirse para mostrar, por ejemplo, la incidencia de Ingresos Brutos.

Sin embargo, solo cuatro jurisdicciones (Entre Ríos, Chubut, CABA y Mendoza) reglamentaron el régimen, aunque aún está pendiente su implementación.