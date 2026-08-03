La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias del sector retomaron el diálogo para definir el nuevo esquema de aumentos salariales, pero finalmente no llegaron a un acuerdo.

Las negociaciones continúan y, al no haber sellado un acuerdo definitivo antes del cierre de las liquidaciones, los trabajadores metalúrgicos percibirán sus salarios de agosto con las mismas escalas que cobraron el mes pasado.

Las conversaciones se reactivaron en los últimos días cuando el sector patronal presentó una primera propuesta salarial. Sin embargo, las autoridades a cargo de la intervención del gremio consideraron que los porcentajes puestos sobre la mesa todavía están lejos de satisfacer las demandas de recomposición .

A raíz de esta falta de resolución en los tiempos estipulados para la liquidación, los haberes correspondientes al mes en curso no tienen modificaciones .

Esto significa que las planillas salariales que los trabajadores verán reflejadas en agosto quedarán ancladas a los valores que se fijaron durante la última revisión, tomando como base el acuerdo de abril de 2026.

Finalizó un coloso metalúrgico tras 20 años dominando el sector y despidió a todos sus operarios (foto: archivo)

De esta manera, hasta que la intervención sindical y el sector empresario no logren destrabar la negociación y firmen una nueva actualización, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) y los sueldos básicos por hora de cada categoría se mantendrán idénticos a los percibidos en el mes de julio 2026.

Una vez que se logre un punto de acuerdo, restará definir cómo se aplicará el nuevo incremento y si las partes acuerdan algún tipo de suma retroactiva para compensar la falta de aumento durante este mes de transición.

Paritaria UOM: cómo quedan los salarios básicos en agosto 2026

Los trabajadores del sector recibirán en agosto 2026 las siguientes remuneraciones por mes y por hora :

Grupo Categoría Salario mensual agosto 2026 Grupo A - Administrativos Administrativo de 1° $ 833.257,48 Grupo A - Administrativos Administrativo de 2° $ 924.732,49 Grupo A - Administrativos Administrativo de 3° $ 1.067.759,96 Grupo A - Administrativos Administrativo de 4° $ 1.166.170,85 Grupo B - Técnicos Técnico de 1° $ 833.257,48 Grupo B - Técnicos Técnico de 2° $ 924.875,28 Grupo B - Técnicos Técnico de 3° $ 988.568,62 Grupo B - Técnicos Técnico de 4° $ 1.121.394,56 Grupo B - Técnicos Técnico de 5° $ 1.166.216,36 Grupo B - Técnicos Técnico de 6° $ 1.276.880,99 Grupo C - Auxiliares Auxiliar de 1° $ 801.577,24 Grupo C - Auxiliares Auxiliar de 2° $ 872.358,95 Grupo C - Auxiliares Auxiliar de 3° $ 992.754,70 Referencia salarial Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) $ 1.036.390,00

Para el personal jornalizado, el valor de la hora en agosto 2026 queda del siguiente modo:

Categoría Salario por hora agosto 2026 General Ingresante $ 4.313,43 Operario Calificado $ 4.672,74 Medio Oficial $ 5.036,08 Operario Especializado $ 5.387,45 Operario Especializado Múltiple $ 5.695,63 Oficial $ 5.958,84 Oficial Múltiple $ 6.418,60 Operador CNC (Oficial Superior) $ 6.418,60 Oficial Múltiple Superior $ 6.868,42

¿Cómo sigue la negociación?

Hasta el momento no hay fecha confirmada sobre la próxima reunión. Se estima que las conversaciones continuarán durante los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita actualizar las escalas salariales para el segundo semestre de 2026.