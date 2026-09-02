Gran parte de los salarios militares no cubren la canasta y la mora afecta fuerte a las Fuerzas Armadas
La reciente actualización de haberes no logró cerrar la brecha con el costo de vida y el Ejército encabeza el ranking de morosidad en el crédito del Estado. Casi uno de cada tres integrantes con créditos acumula atrasos
La reciente actualización de haberes no logró cerrar la brecha con el costo de vida y el Ejército encabeza el ranking de morosidad en el crédito del Estado. Casi uno de cada tres integrantes con créditos acumula atrasos