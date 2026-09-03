Colpensiones otorgará un auxilio superior a cinco salarios mínimos a quienes cumplan estos requisitos.

Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 3 de septiembre de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.148,74 pesos colombianos.

En la última semana, el Dólar registró un leve descenso de -0,42% y en el último año acumuló una caída de -18,47%, indicando una evolución claramente bajista.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.79%, superando la volatilidad anual del 13.57%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En las últimas 2 sesiones, el Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el Dólar subió ocho jornadas y retrocedió dos, con tendencia general alcista y balance positivo.

La cotización del Dólar hoy ha mostrado una leve tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Esto sugiere una posible recuperación en su valor, aunque será importante observar si esta tendencia se mantiene en el futuro cercano.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental valorar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia, consulta la TRM del día en fuentes oficiales y usa bancos, casas de cambio o plataformas vigiladas por la Superfinanciera. Evita efectivo y lugares informales, verifica comisiones e impuestos y exige comprobante.

Para vender dólares, acude solo a entidades autorizadas y compara su tasa frente a la TRM. Realiza la operación mediante transferencias, lleva tu documento, desconfía de ofertas en redes o P2P no reguladas y verifica el registro del establecimiento.