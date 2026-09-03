El vocero presidencial Adrián Ravier estuvo presente en Nada Personal, el programa de El Cronista Stream, donde analizó la actualidad económica, la situación de los ingresos en la Argentina y la postura oficial respecto a la soberanía y los recursos naturales en las Islas Malvinas.

En un contexto de ajuste y reordenamiento de precios relativos, Ravier se mostró optimista respecto a la evolución de los indicadores sociales y el impacto de las políticas de Javier Milei en el bolsillo de los argentinos.

“En la historia argentina siempre hay gente que no llega a fin de mes. Afortunadamente, con este Gobierno es cada vez menos”, sostuvo el economista. Según su visión, aunque el punto de partida fue crítico, la estabilización de la macroeconomía está comenzando a aliviar la presión sobre los sectores más vulnerables y la clase media.

Ravier sobre Malvinas: ¿exploración sí, explotación no?

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la controversia generada por supuestas autorizaciones para la extracción de crudo en el Atlántico Sur. Ravier fue tajante al desmentir que el Gobierno esté permitiendo la pérdida de recursos soberanos.

“Para Javier Milei, para este gobierno, las Malvinas son argentinas. La manera de recuperarlas es la vía diplomática”, afirmó el vocero, reafirmando el lineamiento de la Cancillería.

Al ser consultado sobre las versiones que circulan en ciertos sectores políticos sobre una supuesta entrega de recursos, explicó: “No es cierto que se esté permitiendo que se explote, ni tampoco es cierto que alguna empresa esté explotando”.

Sin embargo, aclaró que existe una fase de estudio autorizada: “Lo que se habilitó, y esto lo he conversado con el Canciller, es a algunas empresas a investigar si hay petróleo en Malvinas. Esas investigaciones se están dando, pero eso no quiere decir que nadie haya sacado petróleo”.

Finalmente, Ravier buscó llevar tranquilidad y desmarcar al Ejecutivo de las críticas de la oposición: “El Gobierno argentino está atento a esto. Hay que quitar el mito de que ya se están llevando el petróleo de Malvinas; eso no es cierto”.