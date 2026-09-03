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Este miércoles, 2 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8440 - El Cura

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre

 1°8440 11°7395
 7552  12°8267
 3°1158 13°8887 
 6962  14°9527 
 7723  15°3073 
 6°3459  16°1873
 5289  17°0898 
 4036  18°2402 
 2815  19°2348 
 10°6475 20°1885 

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¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele representar búsqueda de guía, consuelo o respuestas morales y espirituales, según el contexto.

También puede señalar culpa, necesidad de perdón o sensación de ser juzgado por tus propias normas.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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