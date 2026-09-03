Este miércoles, 2 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8440 - El Cura

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre

1° 8440 11° 7395 2° 7552 12° 8267 3° 1158 13° 8887 4° 6962 14° 9527 5° 7723 15° 3073 6° 3459 16° 1873 7° 5289 17° 0898 8° 4036 18° 2402 9° 2815 19° 2348 10° 6475 20° 1885

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele representar búsqueda de guía, consuelo o respuestas morales y espirituales, según el contexto.

También puede señalar culpa, necesidad de perdón o sensación de ser juzgado por tus propias normas.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.