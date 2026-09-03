Este miércoles, 2 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8440 - El Cura
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre
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|8887
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|9527
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|7723
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|3073
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|3459
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|1873
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|5289
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|0898
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|4036
|18°
|2402
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|2815
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|2348
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|6475
|20°
|1885
¿Qué significa soñar con el cura?
Soñar con El Cura suele representar búsqueda de guía, consuelo o respuestas morales y espirituales, según el contexto.
También puede señalar culpa, necesidad de perdón o sensación de ser juzgado por tus propias normas.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.