En esta noticia Empleadas domésticas con aumento confirmado: cuánto cobro en septiembre 2026

Las empleadas domésticas recibirán un nuevo incremento salarial en septiembre, luego de que se oficializara el acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

El acuerto establece un esquema de actualizaciones salariales que regirá entre agosto y diciembre 2026, combinando incrementos porcentuales escalonados con el pago de una suma fija por única vez .

El cronograma de aumentos arranca con los salarios correspondientes al mes de agosto. Para este tramo inicial, las partes acordaron aplicar un incremento del 1,9% calculado sobre la base de los sueldos mínimos conformados de julio de 2026, según quedó asentado textualmente en el comunicado difundido por la cartera laboral.

En paralelo a esta primera suba porcentual, se estableció el pago de un bono no remunerativo que variará de acuerdo con la carga horaria. El personal que preste tareas durante 16 horas semanales o más percibirá $ 20.000, quienes trabajen entre 12 y menos de 16 horas semanales recibirán $ 11.500, y para las jornadas inferiores a 12 horas el monto será de $ 8.000.

La pauta salarial continuará en septiembre con un ajuste del 1,8%. A partir de ese mes, comenzará el proceso para que el bono cobre carácter remunerativo, ya que el 25% de la suma percibida en agosto pasará a integrarse al salario básico.

Las empleadas domésticas verán un nuevo aumento.

Empleadas domésticas con aumento confirmado: cuánto cobro en septiembre 2026

Para septiembre de 2026, el acuerdo establece una suba del 1,8% sobre la base fija de julio, a la que se suma la incorporación gradual al salario básico de un 25% de la suma no remunerativa abonada en agosto.

Los valores estipulados para cada categoría según la modalidad de trabajo quedan de la siguiente manera:

¿Cuáles son los adicionales para empleadas domésticas en septiembre?

Los salarios de la séptima liquidación para personal de casas particulares incorporaron el 50% restante del bono no remunerativo previamente acordado (el primer 50% se liquidó en abril).

Este extra tiene un tope de $20.000 (entre ambas cuotas). De esta manera, con el cobro de julio se liquidará la segunda mitad. Esta suma extra se paga por cada relación laboral y de manera proporcional a las horas trabajadas.

Magnific

Además, la nueva actualización salarial impacta sobre todas las categorías del personal de casas particulares y también modifica el adicional por zona desfavorable, que pasó del 30% al 31%.

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos tres extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.