Las empleadas domésticas y trabajadoras de casas particulares cobran en agosto los salarios correspondientes con el último tramo de aumentos acordado para el sector.

La actualización contempla una suba del 1,4% aplicada desde julio y completa el esquema de incrementos definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

De esta manera, quedaron establecidos nuevos valores mínimos para las distintas categorías, tanto para quienes trabajan con retiro como para quienes lo hacen sin retiro.

Además del salario básico, en determinados casos pueden corresponder adicionales por antigüedad y por zona desfavorable.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en agosto

La escala vigente establece distintos valores según la tarea realizada y la modalidad de contratación. Para el personal con retiro o sin retiro, los montos mínimos por hora y por mes son:

Categorías Con Retiro (Por Hora) Con Retiro (Mensual) Sin Retiro (Por Hora) Sin Retiro (Mensual) Supervisores $4.438,77 $553.725,91 $4.829,13 $612.673,11 Personal para tareas específicas $4.223,25 $517.006,43 $4.597,18 $571.426,17 Caseros No aplica No aplica $3.996,45 $505.302,76 Asistencia y cuidado de personas $3.996,45 $505.302,76 $4.435,86 $558.972,92 Tareas generales $3.733,72 $458.053,22 $3.996,45 $505.302,76

La escala mensual toma como referencia una jornada de 48 horas semanales. Para quienes trabajan menos horas, el cálculo debe hacerse de acuerdo con la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Además, corresponde sumar el adicional por antigüedad, que equivale al 1% por cada año trabajado. También puede aplicarse un adicional del 31% por zona desfavorable en las regiones alcanzadas por la normativa .

Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora en agosto y cuáles son los nuevos salarios mínimos

El aumento que ya rige y qué puede pasar con los próximos salarios

El último acuerdo salarial estableció una actualización escalonada durante cuatro meses: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio . La resolución también dispuso incorporar en abril y julio el 50% restante de la suma no remunerativa que había sido acordada previamente.

Por ahora, no hay nuevos aumentos programados para los meses posteriores a julio. Esto significa que, hasta que exista una nueva definición en paritarias, los valores mínimos de la escala permanecen sin modificaciones.