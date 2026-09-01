El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, confirmó un nuevo acuerdo paritario para el personal de casas particulares .

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió un esquema de actualizaciones salariales que regirá entre agosto y diciembre, combinando incrementos porcentuales escalonados con el pago de una suma fija por única vez.

El cronograma de aumentos contempla 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre 2026 .

A este esquema se le suma la incorporación progresiva al salario básico de una suma no remunerativa que se pagará por única vez junto con los sueldos de agosto.

La misma variará entre $ 8000 y $ 20.000, de acuerdo con la carga horaria del trabajador.

Vale aclarar que los aumentos se aplicarán sobre los salarios mínimos conformados de julio de 2026, que funcionan como referencia fija para el cálculo de cada suba sucesiva.

Las empleadas domésticas verán un nuevo aumento.

Empleadas domésticas con aumento: cuánto cobro en septiembre 2026

Con el 1,8% que se aplicará en septiembre 2026, las escalas salariales quedan del siguiente modo:

A esos montos todavía falta sumarles la incorporación al salario básico del 25% de la suma no remunerativa que se abonó en agosto.

¿Cuáles son los adicionales para las empleadas domésticas?

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.