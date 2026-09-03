Septiembre viene con más oferta de dólares que lo previsto. Hay algo de estacionalidad: cada año, en este mes arranca la siembra de maíz y los productores aprovechan para salir a vender parte de lo que tienen acopiado, aliviando la plaza cambiaria justo cuando el mercado necesita ese oxígeno.

Pero la diferencia con otros años es relevante: en esta ocasión la oferta es más constante, porque no hay de por medio un programa de baja de retenciones que concentre las liquidaciones en una ventana puntual.

Sin ese incentivo temporal, los productores administran sus ventas con un ritmo más parejo, y eso se nota en la plaza con el ingreso de divisas más previsible.

A esa estacionalidad se le sumó en las últimas jornadas un dato externo que no es menor: la soja cerró en u$s 481 en Chicago, con una suba que terminó de darle al dólar local una cuota extra de tranquilidad.

Calmantes

El contexto internacional, alza del petróleo y el conflicto en Medio Oriente, centra una vez más la atención de los operadores. La combinación de precios internacionales firmes y estacionalidad agrícola es, históricamente, uno de los mejores calmantes que puede tener el mercado cambiario, incluso por encima de anuncios de política monetaria.

El contexto internacional, alza del petróleo y el conflicto en Medio Oriente, la combinación de precios internacionales firmes y estacionalidad agrícola es uno de los mejores calmantes que puede tener el mercado cambiario.

Un informe de UBS sobre la Argentina titulado: “Buenas calificaciones en economía a medida que se acerca el espectro de las elecciones de 2027” refleja la posición de los inversores extranjeros sobre el país.

“La administración de Milei ha logrado superar consistentemente a sus escépticos. Las dudas sobre la magnitud y la durabilidad del ajuste fiscal se disiparon a medida que los profundos recortes de gasto se extendieron por las cuentas públicas. Sin embargo, a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2027, la recuperación económica sigue siendo desigual y los fantasmas del pasado político del país aún acechan”, destaca.

“Los nombres que dominan los primeros debates de la oposición son familiares para los observadores de Argentina: Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y otras figuras dentro de la coalición peronista. El resultado más probable es otro ciclo electoral presidencial con un resultado binario. Sin embargo, las reformas macroeconómicas del gobierno de Milei ofrecen motivos para un optimismo cauteloso” agregó.

“Los nombres que dominan los primeros debates de la oposición son familiares para los observadores de Argentina: Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y otras figuras dentro de la coalición peronista. El resultado más probable es otro ciclo electoral presidencial con un resultado binario” (UBS).

Riesgo y compras

Ayer el riesgo país cerró en 500 puntos con baja de 0,8% y el Banco Central volvió a mostrarse comprador. Adquirió u$s 28 millones y con eso elevó el saldo comprador de septiembre a u$s 43 millones. Las reservas internacionales cerraron en u$s 50.485 millones, un nivel que el mercado sigue de cerca como termómetro de la capacidad de intervención del Central en caso de que la calma se corte y haya que salir a sostener la plaza con ventas en lugar de compras.

Ese es el escenario posible en la previa electoral.

El dólar mayorista acompañó ese clima para cerrar con ligeras bajas en $1.511 para la venta. Es un movimiento modesto, pero consistente con la idea de un mercado que no encuentra motivos para tensionarse en las próximas ruedas, al menos mientras dure el combo de soja firme y liquidación agrícola sostenida.

Entre los dólares alternativos el comportamiento fue más heterogéneo, algo habitual cuando cada segmento responde a lógicas de demanda distintas. El MEP subió 0,10% hasta $1.534, mientras que el “contado con liqui” tomó el camino contrario y cayó 0,70% hasta $1.584.

El canje se mantiene en porcentaje elevado, en 3,25%, lo que marca una demanda por dólares pero puestos en el exterior. El blue, por su parte, bajó 0,32% y cerró en $1.540.

Tasas en baja

En el mercado de pesos, las tasas siguen en baja. La mayorista, la TAMAR, bajó con fuerza, de 24,69% a 23,81%, un recorte que no pasa inadvertido en un contexto donde venían sosteniéndose.

Ese movimiento puede leerse como un indicio de que el mercado empieza a necesitar menos rendimiento para quedarse en pesos y no pasarse a dólares, aunque todavía es pronto para hablar de una tendencia consolidada, sobre todo porque las tasas de este tipo suelen moverse con volatilidad propia.

Las cauciones también aportaron lo suyo. La tasa a un día cerró en 15,2%, bien por debajo del techo de 21,9% que marcó la rueda como máxima y apenas por encima del piso de 15% que operó como mínima. La tasa ponderada por volumen, que suele ser la referencia más representativa del verdadero costo del dinero en el segmento, se ubicó en 19,7%.

La impresión es que septiembre viene marcado por la estabilidad cambiaria y tasas en pesos en los actuales niveles. El BCRA ya no se esfuerza por mantener techos a la cotización del dólar mayorista con un viento de cola por los mejores precios de los commodities.

La política manda.