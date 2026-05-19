El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno , reconoció este martes las dificultades para normalizar los reintegros a exportadores en medio de las restricciones fiscales, aunque aseguró que el Gobierno busca avanzar hacia una devolución “más rápida” de impuestos a medida que mejore la situación macroeconómica.

Quirno habló durante la presentación oficial de Argentina Alimenta 2026, una nueva feria internacional orientada a potenciar los negocios y la internacionalización de la industria alimentaria argentina.

La consulta se dio luego de que la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) volviera a advertir por atrasos que ya superan los nueve meses en el pago de reintegros, una situación que genera fuerte preocupación entre las empresas exportadoras por el impacto sobre la competitividad y el capital de trabajo.

“Estamos trabajando con las restricciones presupuestarias que tenemos porque lo más importante es mantener la consolidación fiscal que nos hace ser creíbles ante el mundo”, sostuvo el funcionario al ser consultado por las demoras en los reintegros.

Al mismo tiempo, defendió la estrategia económica oficial y afirmó que el Gobierno ya avanzó en una reducción de trabas e impuestos vinculados al comercio exterior. “Hemos eliminado un montón de trabas, reducido impuestos y facilitado importaciones. Es parte de un proceso de normalización”, señaló.

En ese marco, admitió que la normalización de los reintegros dependerá del avance del ordenamiento fiscal y del crecimiento de la actividad. “Ante mayor crecimiento que tengamos, mayor habilidad vamos a tener para seguir ordenando la situación fiscal y reintegrar impuestos de manera más rápida ”, explicó.

La demora en los reintegros se convirtió en uno de los principales reclamos del sector exportador en las últimas semanas. Desde CERA alertaron que los atrasos ya alcanzan niveles inéditos y afectan especialmente a empresas industriales y economías regionales que dependen de esos fondos para sostener operaciones y financiamiento.

Ampliar la base

El encuentro, realizado en El Central de La Rural, reunió a diplomáticos y referentes del sector exportador, y contó también con la participación de Carlos Solanet, director comercial de La Rural; Carla Martín Bonito, presidenta de COPAL; y Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PROMArgentina, entidades organizadoras de la jornada junto a Fira Barcelona International.

La titular de Copal destacó que la industria de alimentos y bebidas es responsable de 6 de cada 10 dólares que ingresan al país con un superávit que supera los u$s 30.000 millones al año; aun así, advirtió que “solo 1200 empresas de las 14.700 que están en Copal exportan”.

Durante su exposición, Quirno también planteó que uno de los principales desafíos del Gobierno es ampliar la base exportadora argentina y sostuvo que hoy existe una fuerte concentración de empresas que logran vender al exterior.

En ese sentido, apuntó a la necesidad de “generar las condiciones y la estabilidad macroeconómica para que eso pueda producirse es esencial. Ganar mercados es muy difícil, y mucho más difícil cuando uno tiene un gobierno que le mete palos en la rueda constantemente, como pasó durante décadas”, sostuvo.

En esa línea, defendió la estrategia de la administración de Javier Milei basada en la reducción de regulaciones y la apertura comercial. “Nuestra responsabilidad es corrernos del medio, reducir regulaciones y abrir mercados para que ustedes jueguen el partido”, afirmó.

Quirno también buscó transmitir previsibilidad de largo plazo para las empresas exportadoras y vinculó ese objetivo con la creación de Argentina Alimenta 2026. “No había una feria como esta porque no estaban dadas las condiciones para que más empresas pudieran exportar. Proyectar a largo plazo con inestabilidad macroeconómica era imposible”, señaló.

Y cerró con un mensaje dirigido al sector empresario: “Queremos que puedan comprometerse a producir para esos mercados sin tener que pensar cuándo les van a meter la mano al bolsillo”.

Más señales

Además de la cuestión fiscal, el funcionario dejó señales sobre otro de los temas prioritarios para el sector agroexportador: la apertura sanitaria de China para nuevos productos argentinos, especialmente menudencias bovinas.

Consultado sobre la demora en la misión oficial a Beijing para terminar de negociar protocolos sanitarios, Quirno aseguró que las conversaciones siguen activas y se mostró optimista sobre un cierre próximo.

“Estamos hablando y somos muy optimistas de que en el corto plazo vamos a poder avanzar en esa dirección”, afirmó.

En el sector exportador existe expectativa por la posibilidad de habilitar nuevos protocolos sanitarios con China, especialmente para productos de menor valor relativo en el mercado interno pero de alta demanda en Asia, como menudencias bovinas, lo que permitiría ampliar el ingreso de divisas y mejorar el aprovechamiento integral de la faena.

Ante versiones sobre un eventual viaje del presidente Javier Milei o del ministro de Economía, Luis Caputo, a China para destrabar acuerdos comerciales, Quirno evitó precisiones aunque dejó abierta esa posibilidad. “La representación argentina va a estar en el momento en que tenga que estar para cerrar los acuerdos que estamos hablando”, sostuvo.

El funcionario también defendió la estrategia oficial en materia de inserción internacional y vinculó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea con la necesidad de dar previsibilidad de largo plazo a las empresas exportadoras.

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea abre oportunidades de exportación Fuente: Shutterstock Shutterstock

“El comercio exterior es fundamentalmente una relación de largo plazo. Nosotros estamos construyendo los puentes para que esas relaciones puedan realizarse y perdurar en el tiempo”, afirmó.

Al mismo tiempo, reconoció que el Gobierno sigue negociando con la Unión Europea por las nuevas regulaciones ambientales impulsadas por Bruselas, especialmente las vinculadas a deforestación y biodiésel.

“Estamos hablando para que lo firmado y acordado no sea embarrado por medidas que hagan que la potencialidad del acuerdo se pierda”, señaló.