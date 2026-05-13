El exministro de Producción Dante Sica respaldó el proyecto de Súper RIGI que impulsa el Gobierno de Javier Milei y afirmó que el contexto internacional favorece a la Argentina en sectores estratégicos como el procesamiento de cobre y las baterías de litio. En una entrevista con El Cronista Stream este miércoles, el fundador de la consultora Abeceb se mostró optimista con el nuevo régimen anunciado. El economista hizo foco en el desacople global entre Occidente y China como factor clave para entender la oportunidad que tiene en frente la Argentina. “Vos tenés en este momento Europa desacoplándose de lo que era Rusia en términos de energía, eso te impulsa. Occidente desacoplándose con respecto a China con respecto a minerales raros", explicó Sica. El especialista señaló también que el problema con el cobre no es solo la extracción, sino también el procesamiento. “El cobre lo sacás de Perú, de Chile y de Argentina, pero el procesamiento se hace en China“, señaló. Esa dependencia, dijo, es exactamente lo que el mundo occidental quiere revertir. Sica también citó una señal concreta del mercado global: el gigante asiático eliminará subsidios a baterías de litio. “China acaba de decir que elimina el 9% de lo que eran reintegros y subsidios que le daba a la producción de baterías de litio, lo va a hacer en 3 o 4 años en forma voluntaria”, detalló. Para Sica, ese movimiento abre una ventana para la Argentina. “Creo que el RIGI apunta a eso, o el Súper RIGI: apunta a inversiones, te diría mucho más OCDE, americanas y europeas, para esas partes del proceso de producción de estos ecosistemas que hoy los estaba haciendo China", sostuvo. El economista puso el ejemplo concreto de las fundiciones de cobre como sector prioritario. “Si vos mirás, tenés una en Estados Unidos de baja tecnología, pero la mayoría está concentrada en Asia, y la gran producción de cobre se hace en países de América Latina”, explicó. “Me parece que hoy hay una posibilidad en industrias que nosotros no tenemos, y que el mundo quiere desacoplarse, que pueden generar una oportunidad“, insistió Sica. Aclaró, sin embargo, que el resultado final dependerá de los detalles del texto: “hay que ver de nuevo la letra chica, cómo es, cuáles son los beneficios y qué es lo que da”. Más allá de los incentivos fiscales, Sica destacó un atributo que considera central en el RIGI vigente y que debería sostenerse en la nueva versión. “Uno de los principales atributos del RIGI no es solo las cuestiones fiscales”, advirtió. Señaló que en minería el régimen iguala la carga impositiva con los principales competidores regionales. “Por ejemplo, en minería te iguala la tasa impositiva con nuestros competidores Chile y Perú. Es importante”, resaltó. En esta línea, subrayó con énfasis que “lo importante es el ámbito de solución de controversias”. Y ante la pregunta de si ese ámbito sería en el exterior, respondió “donde elija”. Sica contextualizó esa decisión con la historia reciente del país, al señalar que Argentina ya violó su propia ley de estabilidad fiscal minera, sancionada en los años 90. “Nosotros tenemos una ley minera de estabilidad fiscal de los 90 muy buena, que la violamos en el primer gobierno de Kirchner, entre el primero y el segundo”, recordó. Para el especialista, esa historia de incumplimiento es la razón por la cual la resolución de controversias fuera del país se convierte en una garantía imprescindible para atraer capital extranjero de largo plazo.