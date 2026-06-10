Inocencia Fiscal: ¿pueden sumarse los funcionarios y familiares? Qué dice la ley y quién controla si hay inconsistencias
El jefe de Gabinete se inscribió en el nuevo régimen simplificado. La estrategia apunta a regularizar su situación fiscal, pero no lo exime de investigaciones vinculadas a delitos de enriquecimiento ilícito o lavado.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 10 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.