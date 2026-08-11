En esta noticia Por qué subió la carga tributaria para los ingresos bajos y cayó para los más altos

La carga tributaria formal cayó casi 8 puntos porcentuales entre 2019 y 2026 . Sin embargo, no todos los trabajadores asalariados se vieron beneficiados por igual.

Así lo reveló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en un informe en el que analizó la incidencia de los impuestos que soportan los asalariados. Allí, la organización que dirige el economista Nadin Argañaraz detectó diferencias significativas según el nivel de ingresos.

El IARAF utilizó cuatro perfiles de familias asalariadas y calculó, para cada año, la carga tributaria total formal (directa e indirecta) que recae sobre el total de los ingresos. Esta incluye el impuesto a las Ganancias, aportes personales, contribuciones patronales, impuestos patrimoniales y tributos al consumo de los niveles nacional, provincial y municipal.

Cada uno de los perfiles contempla distintos niveles de ingreso. En el primer caso, se considera un salario bruto mensual de $ 2.058.400; en el segundo, uno de $ 4.488.640. En tanto, el tercer y el cuarto perfil contemplan sueldos brutos mensuales de $ 6.573.600 y $ 9.428.800, respectivamente.

Según el estudio, la carga tributaria del perfil de menores ingresos subió del 48,8% en 2019 al 49,2% en 2026, lo que implica un aumento de 0,39 puntos porcentuales.

En cambio, el segundo caso registró en 2026 una carga tributaria del 47,2%, lo que representa una caída de 2,9 puntos porcentuales respecto de 2019. “Este perfil de ingresos tiene un sueldo bruto mensual que es un 118% mayor que el del caso 1”, señalaron desde el IARAF.

En el caso de menor ingreso, la presión tributaria subió de 48,8% a 49,2% entre 2019 y 2026

Por su parte, los casos 3 y 4, los de mayores ingresos, registraron en 2026 cargas tributarias del 47,7% y 49,9%, respectivamente. Frente a 2019, esto implicó descensos de 7,6 y 7,8 puntos porcentuales.

Por qué subió la carga tributaria para los ingresos bajos y cayó para los más altos

En este sentido, cobra especial relevancia explicar por qué la carga tributaria formal aumentó en 2026 entre los trabajadores de menores ingresos, mientras que en el resto de los casos se registró una reducción de casi 8 puntos.

Caso 1: menor ingreso

¿Por qué creció la presión tributaria respecto de 2019? La principal explicación está en las contribuciones patronales, cuya incidencia aumentó 2 puntos porcentuales en la carga fiscal total del caso 1, correspondiente a un salario bruto mensual de $ 2.058.400.

Según el IARAF, esto ocurrió porque quedó “prácticamente sin efecto” la suerte de mínimo no imponible que establecía la reforma tributaria de fines de 2017.

“Uno de los puntos de esta reforma fue permitir la deducción de $ 12.000 del salario bruto de los trabajadores, comenzando con un 20% en el primer año e incrementando y ajustando ese valor hasta llegar al monto estipulado en el quinto año de aplicación, deducción que actuaba como una especie de salario no imponible en lo referente a las contribuciones patronales”, explicaron.

La reforma fue suspendida luego de los dos primeros tramos —es decir, cuando se había alcanzado el 40% de los $ 12.000 previstos— y se eliminó la actualización de ese importe. Según el informe, a esto se sumó la inflación acumulada durante el período, por lo que el monto que actualmente puede descontarse, de $ 7.003, resulta “completamente insignificante”.

Por otro lado, el estudio contabilizó otras modificaciones que permitieron compensar parcialmente esa suba: los aportes personales bajaron 0,35 puntos, los impuestos patrimoniales 1,10 puntos y los impuestos nacionales al consumo (IVA, impuesto al cheque, impuestos internos e impuesto a los combustibles, entre otros) también disminuyeron unos 0,85 puntos porcentuales.

Ese alivio, sin embargo, no fue suficiente para contrarrestar el aumento de los impuestos indirectos al consumo provinciales y municipales . En este rubro se registró una suba de 0,63 puntos porcentuales, impulsada especialmente por un aumento de la carga del impuesto a los Ingresos Brutos.

Caso 2, 3 y 4 (ingresos medios o altos)

A diferencia del perfil de menores ingresos, en los casos de ingresos medios o altos la reducción de los impuestos directos fue mayor que el aumento de los tributos indirectos. Además, a medida que aumentó el nivel salarial, mayor fue el alivio impositivo.

En el caso 2 ($ 4.488.640), la carga directa se redujo 3,67 puntos porcentuales, aunque la indirecta aumentó 0,69 puntos. Dentro de esa baja tuvo un peso relevante Ganancias, cuya incidencia cayó 3,37 puntos, mientras que los aportes personales disminuyeron 0,72 puntos.

En el caso 3 ($ 6.573.600), la carga directa cayó 9,34 puntos porcentuales, mientras que los impuestos indirectos subieron 1,80 puntos. Los dos factores que explican gran parte de esa reducción fueron Ganancias, con una baja de 5,34 puntos, y los aportes personales, que registraron una merma de 3,85 puntos.

Por último, el caso 4 ($ 9.428.800) es el que muestra el mayor alivio total. La carga directa cayó 9,56 puntos porcentuales, mientras que la indirecta aumentó 1,77 puntos.

Respecto a 2019, la carga tributaria formal cayó entre los asalariados de ingresos medios y altos Fuente: Shutterstock Shutterstock

En este caso, el factor que más incidió fue Ganancias, con una reducción de 5,89 puntos, junto con una caída de 2,65 puntos en los aportes personales.

En conclusión, el patrón se profundiza a medida que aumenta el nivel salarial: mientras que en el caso 2 la baja de la carga total fue cercana a 3 puntos , en los dos perfiles de mayores ingresos superó los 7,5 puntos .