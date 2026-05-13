El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves el dato de inflación correspondiente a abril, un indicador clave para el equipo económico, que busca cortar la tendencia alcista tras 10 meses de suba. Los últimos relevamientos publicados señalan que la escalada de precios se habría detenido en abril. De esta forma, el guarismo se ubicaría por debajo de los tres puntos: de confirmarse esto, sería el primer mes a la baja desde mayo de 2025, cuando el registro pasó de un 2,8 a 1,5%. El IPC de marzo, que marcó un 3,4%, generó preocupación en el Gobierno. Si bien se esperaba una suba debido al impacto en el precio de los combustibles por la guerra en Medio Oriente y los aumentos estacionales típicos del tercer mes del año, el número generó impacto en el equipo económico. Durante su participación en la AmCham Summit, Javier Milei pidió paciencia hasta que la inflación se desplome y ratificó que el índice continuará cayendo en los próximos meses. “Lo bueno de este dato es que sirve para tomar conciencia que la inflación para adelante se va a derrumbar", recalcó el Presidente. Para abril, los analistas estiman una inflación mensual de 2,6%, según los resultados del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difundió el Banco Central (BCRA) el jueves pasado. En este sentido, no esperan cambios respecto del relevamiento anterior. Las expectativas responden a la encuesta realizada entre el 28 y el 30 de abril con la participación de 45 especialistas: 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras del país. Concretamente, el grupo de quienes mejor proyectaron la variable en el pasado —el llamado Top 10— ubica su estimación apenas un escalón más arriba, en 2,7% mensual. Durante la cuarta semana de abril, Analytica un movimiento del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. Fue la tendencia más alta del mes: sus relevamientos semanales mostraron un 0,3% en la primera semana, 0,2% en la segunda y 0,5% en la tercera. De esta forma, el promedio de cuatro semanas fue de 1,3%. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, señalaron en su última actualización. Entre los segmentos con mayores aumentos están los pescados y mariscos y aceites, grasas y mantecas, con una inflación promedio de las últimas 4 semanas de 3,5% y 2,7%, respectivamente. El pan y cereales y las carnes y derivados, en tanto, se encuentran en el piso del relevamiento, ambos con un incremento de 0,9% para ese mismo período. Por otro lado, se registró una baja en el precio de las frutas (-2,9%). El IPC-OJF (GBA) también calculó una desaceleración inflacionaria leve: mostró un avance del 2,6% mensual, con un incremento interanual del 30,7%. Al mismo tiempo, la medición núcleo se ubicó en 2,7% y acumuló un alza de 29,6% anual. Según la consultora, la inflación general acumulada hasta abril fue de 11,1%, y la núcleo acumuló 10,9%. “En cuanto a los principales rubros, Esparcimiento y Transporte y comunicaciones encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 4,4% y 3,9% respectivamente, seguidos por Bienes varios e Indumentaria, que presentaron una variación de 3,9% y 3,8% respectivamente”, señalaron. “Tanto los alimentos consumidos dentro del hogar como los consumidos fuera del hogar registraron una suba del 2,1%. De este modo, el rubro dejó un arrastre estadístico para mayo de 1,2 p.p.”, sumó el análisis. En cuanto al nivel general de precios, desde la consultora anticiparon una suba del 2,5% en abril. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año alcanza el 11,7%. En relación al nivel general, según Equilibra el IPC general rondó el 2,4% y la inflación núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— se ubicó en el 2%. El rubro de transporte fue el que más creció, con un alza del 4,3%. Este incremento estuvo traccionado principalmente por la nafta, que tuvo un salto del 9,1% en el mes, y el transporte público, que aumentó un 3,9%. Estos ajustes explicaron por qué los precios regulados (4,7%) avanzaron al doble del ritmo que el nivel general. Otros servicios que presionaron el bolsillo fueron Vivienda, agua y electricidad (3,2%), Salud (3,1%) y Comunicación (3,1%). Dentro del segmento de regulados, también se destacaron las subas en electricidad y gas (3,5%), servicios telefónicos (3,2%) y prepagas (2,9%). En la vereda opuesta, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de apenas el 1,2%. Este conjunto mostró comportamientos mixtos: mientras que “otros alimentos” subieron 4,7% y el agua con gaseosas un 3,6%, la carne y sus derivados apenas se movieron un 0,4%. Al mismo tiempo, las frutas registraron una deflación del -3,2%. Para C&T Asesores, el ritmo de precios de abril en el Gran Buenos Aires fue del 2,4% mensual. En definitiva, la variación de doce meses se redujo levemente de 32,6% a 32,1%. Según el reporte, uno de los factores centrales detrás de la desaceleración fue el fin del impacto estacional de educación, que en marzo había registrado fuertes aumentos por el inicio del ciclo lectivo. “Para el INDEC, ese mes el rubro subió 12%, mientras que para abril estimamos una suba más cercana al 5%”, señaló C&T. Otro elemento clave fueron los alimentos y bebidas, el componente de mayor peso dentro del IPC. Tras dos meses con incrementos superiores al 3%, el relevamiento de la consultora mostró para abril un alza cercana al 1%. Dentro de ese rubro, la carne volvió a ocupar un lugar determinante, aunque esta vez como factor de alivio. Según la firma, aumentó 2% en abril, “el menor ritmo desde septiembre del año pasado”. También colaboraron las bajas en frutas y verduras. La medición elaborada por Labour Capital & Growth (LCG) indicó que la cuarta semana del mes cerró con un aumento del 1,3% en alimentos y bebidas, con una desaceleración del 0,1% respecto a la semana anterior. No obstante, el porcentaje de productos con aumentos semanales se mantuvo en alza por tercera semana consecutiva. Según el reporte, que releva precios de 8000 alimentos y bebidas de cinco grandes supermercados, la suba promedio mensual se ubicó en 1,7%. A nivel de las categorías, el 60% del aumento del mes se explicó por lácteos con un incremento del 8%. En menor medida, también aportaron al acumulado mensual los aceites (3,3 pp) y las bebidas e infusiones para consumir en el hogar (1,9 pp). Por el contrario, las carnes tuvieron una tracción muy menor, con una movimiento de apenas el 0,1%. El informe destacó que la distribución de variaciones de precios mostró dispersión y extremos similares a la semana anterior. La inflación porteña marcó 2,5% en abril, según confirmó este lunes el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa una baja frente al 3% de marzo. El dato de CABA se considera un precursor del de Nación, el cual el INDEC dará a conocer este jueves para todo el país. La variación interanual llegó a 32,4%, lo que representa una baja de 0,3 puntos respecto al mes anterior. Además, el organismo informó una suba de 11,6% en los primeros cuatro meses del año. Los rubros con mayor incidencia en el índice de precios fueron Transporte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Salud, que en conjunto explicaron el 70,2% del alza general. Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,4%, contribuyendo con 0,24 p.p. a la variación mensual del Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de Leche, productos lácteos y huevos (2,5%) y Pan y cereales (2,0%). Las caídas en Frutas (-4,3%) aminoraron el alza de la división. Entre las pocas divisiones que no presionaron al alza, Transporte fue la única en registrar una variación mensual negativa, del -0,4%, arrastrada por una baja del 32,5% en los pasajes aéreos. Prendas de vestir y calzado se mantuvo estable, sin variación en el mes. El último informe de FocusEconomics, al que tuvo acceso El Cronista, relevó las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacionales. El reporte, correspondiente a mayo 2026, traza una hoja de ruta para la Argentina de cara al segundo semestre de 2026 en materia inflacionaria. Según FocusEconomics, “se prevé que la inflación anual se mantenga por encima del 30% este año, impulsada por los elevados precios mundiales de la energía derivados del conflicto en Oriente Medio”. Sin embargo, resaltan que “la reducción de las restricciones a las importaciones y la contención del gasto público limitarán las presiones inflacionarias”. Así, los analistas prevén que los precios al consumidor aumenten un 30,4% de media en 2026, lo que supone un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a la proyección del mes anterior, y un 20,6 % de media en 2027.