El dólar oficial inició 2026 con una caída cercana al 4% en lo que va del año y se ubica actualmente en torno a los $ 1.420. Esta dinámica responde, en gran medida, al ingreso de divisas por exportaciones y emisiones de deuda, que dieron algo de alivio al mercado cambiario.

En este contexto, un informe de FocusEconomics, basado en un relevamiento de 44 economistas de bancos y consultoras locales e internacionales, advierte por un escenario desafiante para la Argentina, caracterizado por una inflación elevada, presión sobre el tipo de cambio y escaso crecimiento del PBI.

En concreto, los analistas proyectan que la inflación promedio anual cerrará en 30,4%, mientras que el tipo de cambio oficial podría superar los $ 1.650 hacia fines de 2026.

A cuánto puede llegar el dólar a fin de año

Más allá de la dispersión de estimaciones, el consenso de los analistas consultados por FocusEconomics señala que el dólar oficial cerrará el año en $ 1.696,7 por unidad y escalará a $1.975,3 hacia finales de 2027.

Entre las proyecciones más optimistas, se destacan:

Barclays Capital: $ 1.335

Pezco Economics: $ 1.382

Moody’s Analytics: $ 1.478

4Intelligence: $ 1.488

EMFI: $ 1.501

JP Morgan: $ 1.550

EIU: $ 1.558

Quantum Finanzas: $ 1.585

Banco Galicia: $ 1.587

Abeceb: $ 1.600

Econométrica: $ 1.610

VDC Consultora: $ 1.614

Analytica: $ 1.632

FIEL: $ 1.647

Qué pasará con la inflación en 2026

En materia de precios, el consenso de analistas prevé que la inflación promedio anual se ubique en 30,4%, por encima del 29% estimado un mes atrás. Para 2027, en cambio, las proyecciones son más alentadoras, con una desaceleración hasta el 20,6%.

El informe destacó que la inflación interanual descendió a 32,6% en marzo , frente al 33,1% registrado en febrero. Sin embargo, advirtió sobre nuevos factores de presión.

Entre ellos, el conflicto en Medio Oriente y el aumento de los precios de la energía a nivel global, que impactaron en los costos internos. Según FocusEconomics, la suba de la energía deterioró las perspectivas inflacionarias en América Latina, con un efecto particularmente marcado en la Argentina.

Aun así, el reporte señaló que la flexibilización de restricciones a las importaciones y el ajuste del gasto público contribuyeron a moderar parcialmente esas presiones.

En comparación regional, el país vuelve a destacarse negativamente. Mientras América Latina tendría una inflación promedio de 6,8% en 2026 , la Argentina se ubica ampliamente por encima de ese nivel y solo es superada por Venezuela dentro del relevamiento.

Crecimiento en revisión: la economía pierde

En el plano regional, FocusEconomics proyectó que América Latina crecerá apenas 2% en 2026, por debajo del promedio global. Dentro de ese contexto, la Argentina mostraría una expansión del 2,9%, una cifra que fue recortada en 0,3 puntos porcentuales respecto de la estimación de hace un mes.

La revisión a la baja responde, en gran parte, al débil arranque del año. Según el informe, la actividad económica se mantuvo prácticamente estancada entre enero y febrero, con caídas concentradas en sectores vinculados al mercado interno, como la construcción, la industria, el comercio, la hotelería y la administración pública.

El golpe quedó reflejado en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que registró una caída interanual del 2,1% en febrero, tras haber crecido 1,7% en enero, marcando el peor dato desde septiembre de 2024.

Aun así, no todo fue negativo. El reporte destacó el fuerte desempeño del agro, impulsado por una cosecha récord, y el crecimiento de la producción energética en Vaca Muerta. Estos sectores lograron compensar parcialmente la debilidad del resto de la economía.