Al menos una persona perdió la vida y otras 15 resultaron heridas este sábado tras ser embestidas por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Foto: EFE.

La jornada de festejos por la diversidad terminó en una tragedia en pleno centro de la capital alemana. Al menos una persona perdió la vida y otras 15 resultaron heridas este sábado tras ser embestidas por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del impacto, según confirmaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió cerca de las 22 hs hora local (20.00 GMT), cuando el automóvil ingresó a gran velocidad al icónico parque Tiergarten desde la intersección con la Lennéstrasse, embistiendo a los transeúntes que participaban del cierre de la marcha del Día del Orgullo LGBTI.

El operativo policial y la búsqueda del sospechoso

Tras el impacto, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de gran escala en la zona. El automóvil utilizado en el ataque fue hallado abandonado metros más adelante, tras colisionar contra un árbol del parque.

Fuentes de la Policía de Berlín confirmaron que los agentes trabajan intensamente en la identificación y captura de “un posible sospechoso o sospechosos” vinculados al hecho. El perímetro del Tiergarten fue evacuado por completo y acordonado para permitir el trabajo de los peritos forenses.

Fuentes de la Policía de Berlín confirmaron que los agentes trabajan intensamente en la identificación y captura de "un posible sospechoso o sospechosos" vinculados al hecho. Foto: EFE.

A pesar de que el evento contaba con la custodia de más de 2.000 efectivos policiales, la organización decidió cancelar de forma inmediata la jornada y evacuar a miles de asistentes que se encontraban en el predio.

Repudio oficial y fallas en la seguridad

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó el episodio como un “hecho horrible” que empañó una manifestación que se desarrollaba de manera pacífica y bien organizada.

“Hemos pasado de una manifestación pacífica, llena de amor y alegría, a un acto con un muerto y muchos heridos. Berlín es la ciudad de la libertad y de la diversidad, y se va a seguir posicionando así”, afirmó el jefe de gobierno local.

Sin embargo, el funcionario reconoció la necesidad de abrir una investigación interna para determinar cómo un vehículo logró traspasar los controles e ingresar a un área peatonal de alta concurrencia. La zona permanece fuertemente custodiada con decenas de ambulancias y vehículos de rescate atendiendo a los heridos.

Con información de EFE.