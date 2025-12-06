La foto “final” de la economía: cómo será el cierre del año para el dólar, la inflación y el PBI

En su último informe mensual, FocusEconomics reunió las proyecciones de más de 40 consultoras que pusieron la lupa en lo que sucederá en 2026 en términos de dólar, inflación y crecimiento económico en la Argentina.

El documento destaca la recuperación de ciertos indicadores tras el buen resultado que sacó el oficialismo en las elecciones legislativas y resalta la mejora en la confianza del mercado.

Eso, sumando a la caída de tasas, aseguran, alcanzaría para augurar “un buen futuro para la demanda interna”.

Dólar, inflación y crecimiento económico: qué esperan para el 2026 más de 40 consultoras

En lo que respecta al crecimiento del PBI, el consenso es que Argentina crecerá más rápido que el promedio latinoamericano, aunque esto dependerá en gran parte de lo que pueda pasar en el Congreso con las reformas que el Ejecutivo busca aprobar en 2026, empezando por la convocatoria a Extraordinarias, donde definió cuáles son las prioritarias para su hoja de ruta.

“La disminución de la inflación y las tasas de interés, junto con la mejora de la confianza del mercado, impulsarán la economía, aunque mucho dependerá de hasta dónde pueda Milei avanzar con las reformas estructurales: el éxito en este ámbito podría impulsar el crecimiento, mientras que el fracaso podría provocar una nueva corrida contra el peso".

Los panelistas de FocusEconomics prevén una expansión del PIB del 3,1 % en 2026, lo que representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto a la proyección del mes anterior, y del 3,2 % en 2027.

Pensando en lo que puede llegar a ocurrir con la inflación, la media estima que continúe la disminución en los próximos meses debido a diversos factores.

“En octubre, la inflación anual fue del 31,3%, ligeramente inferior al 31,8% del mes anterior, a pesar del debilitamiento del peso antes de las elecciones intermedias. La presión sobre los precios debería disminuir aún más en los próximos trimestres gracias a la continua restricción fiscal, la mejora de la competencia en el mercado y la flexibilización de las restricciones a las importaciones”, indicaron.

En tanto, remarcaron que la transición a un régimen cambiario de flotación total “representa un riesgo al alza”.

Los panelistas de FocusEconomics prevén un aumento del 23,9% en los precios al consumidor en promedio en 2026, lo que representa una disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto a la proyección entregada el mes anterior, y un aumento del 15,0% en promedio en 2027.

Sobre la política monetaria, fue bien recibida el derrumbe de las tasas post comicios.

“Se han desplomado desde las elecciones, con la tasa Badlar cayendo del 49% en vísperas de la votación al 30% a finales de noviembre. Esto se debe a la mejora de la confianza del mercado y a las medidas adoptadas por las autoridades para flexibilizar las condiciones monetarias. Nuestro consenso es que las tasas de interés del mercado caerán hasta finales del próximo año, lo que debería impulsar la inversión”, apuntaron.

Así, los panelistas prevén que la tasa Badlar terminará 2026 en el 19,14% y 2027 en el 14,08%.

Por último, y en relación con el tipo de cambio, se resalta el fortalecimiento del peso argentino.

“Se prevé que ambos tipos de cambio se debiliten para finales de 2026 debido a la disminución de las tasas de interés y a una inflación mucho mayor que en EE. UU,”, señalaron los panelistas.

Pensando en el cierre del año próximo, se espera que el peso se ofrezca a $ 1745,9 por dólar estadounidense y a $ 1946,9 en 2027.

¿A cuánto estará el dólar en 2026 y 2027 según las consultoras?

Un total de 42 consultoras y bancos presentaron proyecciones para 2026, aunque no todas lo hicieron para 2027. A continuación, a cuánto estará el dólar según cada una de ellas: