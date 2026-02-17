La batalla contra la inflación entró en una “fase de resistencia” que preocupa tanto al equipo económico como a los analistas del mercado. Si bien la actual gestión logró un éxito inicial innegable al desplomar el índice de precios durante la primera etapa de su mandato, la dinámica de los últimos tiempos muestra signos de agotamiento. El proceso de desinflación, que parecía no tener techo —o mejor dicho, piso—, se topó con una inercia difícil de quebrar, generando interrogantes sobre la velocidad de la convergencia hacia cifras de un solo dígito anual. El dato más inquietante para el Gobierno es que el indicador lleva ocho meses estancado en un rango del que no logra salir. Así, aquella curva descendente que alimentó el optimismo de los mercados financieros y la recuperación de los bonos soberanos se transformó en una meseta. Esta “pegajosidad” de los precios, especialmente en el sector servicios, demuestra que el ajuste fiscal y monetario, aunque necesario, está encontrando sus límites naturales frente a una estructura de costos que aún busca reacomodarse. A este escenario de estancamiento en la baja de precios se le sumó, en el último tiempo, el ruido institucional. La salida de Marco Lavagna en medio de tensiones internas sobre cómo ponderar la canasta, y la posterior decisión de no concretar las modificaciones, terminaron por enturbiar el clima de expectativas, justo cuando se necesitaba mayor claridad. En este contexto de incertidumbre y datos amesetados, el último informe de LatinFocus le puso números a la cautela. El relevamiento, que compila las proyecciones de más de 40 consultoras y bancos nacionales e internacionales, refleja que el mercado está recalibrando sus expectativas, y no precisamente hacia el optimismo absoluto. Según el documento, la inflación cerró diciembre en un 31,5%, una cifra que, aunque representa una reducción drástica en comparación con los niveles de crisis del año anterior, sigue siendo elevada para una economía que busca normalizarse. El informe destaca que, si bien el 31,4% de noviembre marcó una pauta, la resistencia a la baja en el último mes de 2025 encendió algunas alarmas entre los consultores que participan del relevamiento. De cara a lo que viene, las proyecciones para el año en curso muestran un deterioro. Los panelistas prevén ahora un aumento promedio del 25,4% en los precios al consumidor para todo 2026. Este dato no es menor: representa un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a la estimación del mes anterior. Es decir, el consenso del mercado está viendo hoy una inflación más alta y persistente de lo que veía hace apenas treinta días. Sin embargo, la luz al final del túnel parece vislumbrarse recién para el siguiente período. El consenso de las consultoras proyecta que la inflación se reducirá al 15,7% promedio en 2027. La expectativa de los analistas es que la moderación de precios continúe su curso en los próximos trimestres, apalancada fundamentalmente en tres pilares: la inquebrantable contención del gasto público, una mejora en la competencia de mercado y la flexibilización de las restricciones a las importaciones que operan como disciplina de precios internos. No obstante, el informe de LatinFocus advierte sobre riesgos latentes que podrían poner en jaque estas proyecciones. La presión alcista no desapareció del todo y encuentra combustible en dos frentes: El informe se dio a conocer poco antes de que el organismo oficial difundiera el dato de enero, que arrojó una variación mensual del 2,9%. Si bien la cifra muestra que no hubo un rebote descontrolado, la variación acumulada de los últimos doce meses, que llegó al 32,4%, confirma la visión de los privados: la inflación bajó varios escalones, pero se instaló en una zona de confort incómoda para las aspiraciones oficiales de estabilidad definitiva.