En esta noticia Primer dato de diciembre: la inflación en alimentos punta a punta alcanzó su nivel más alto en 6 meses

A pocos días de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, apareció el primer dato sobre la inflación de diciembre y la lectura preocupa al Gobierno.

Es que, tras cinco meses al alza, el indicador no parece proyectar un retorno a un escenario de baja en el último mes del año. Al contrario, el IPC parecería acelerarse.

Desde el 1,5% de mayo, la variación mantiene una tendencia ascendente y en septiembre volvió a perforar el techo del 2% luego de cuatro meses por debajo de ese umbral.

Y, por lo pronto, la foto inicial del mes en curso ya enciende las alarmas sobre la tendencia en diciembre, mes en el que tradicionalmente los precios de alimentos y bebidas se mueven signados por el consumo estacional de las fiestas de fin de año.

A contramano de las expectativas del Gobierno, que apunta a volver a romper el piso de los dos puntos, este rubro reflejó la primera semana del mes una cifra que no se veía desde hace medio año.

La estadística se desprende del último informe de la consultora LGC, que releva los precios de 8.000 productos de forma semanal en cinco establecimientos.

De acuerdo con el relevamiento, durante la primera semana de diciembre los alimentos y bebidas presentaron un aumento del 0,7%.

De esta forma, la medición “punta a punta” volvió a tocar el 4%, lo que presenta su nivel más alto en seis meses. Por su parte, el balance de las últimas 4 semanas suma en promedio una aceleración del 3,7% .

“Para diciembre, la desaceleración se ve como algo más lejano. No por un hecho en particular, sino por la estacionalidad propia del mes en donde el aguinaldo, las compras por las fiestas y demás ejercen presión sobre los precios”, sostuvo a El Cronista Florencia Iragui, economista de LCG.

Analizando por rubros, los rubros con mayores aumentos semanales fueron productos lácteos y huevos (1,6%), frutas (1,4%), bebidas e infusiones (1,0%) y carnes (0,8%). “Dos tercios de la inflación semanal del rubro la explican Carnes y Lácteos (+0,5 pp)”, detalló la consultora.

El resto de los productos subieron por debajo del promedio, con bajas estacionales en Aceites (-0,9%) y Verduras (-0,7%).

El precio de la carne continúa impactando en las góndolas.

El 50% de la inflación mensual se explica “por el sensible aumento de carnes”, añadió el informe. En tres meses el valor acumuló un incremento del 30% , según datos de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA)

En las últimas cuatro semanas, dos rubros superan el 3,7% de inflación promedio: Carnes (5,9%) y Verduras (3,9%). Con variaciones inferiores quedaron, Bebidas e Infusiones (3,3%), Frutas (3,1%), Productos lácteos y huevos (2,9%), Productos de panificación, cereales y pastas (2,7%) y Condimentos y otros productos alimenticios (2,2%).

Aceites (1,3%), Comidas listas para llevar (0,7%) y Azúcar, miel, dulces y cacao (0,1%) cerraron con los aumentos más bajos.