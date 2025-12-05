En esta noticia
Empezado el último mes del año, un nuevo relevamiento de FocusEconomics, que reúne las proyecciones de más de 40 consultoras y bancos de inversión, anticipa qué va a pasar con el dólar en 2026 y 2027.
El reporte, que analiza los principales indicadores económicos, pronostica una depreciación gradual del peso argentino durante los próximos años, en un contexto de tasas de interés a la baja y una inflación que se mantendrá significativamente superior a la de Estados Unidos.
El informe describe que el peso se fortleció desde la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre: cotizó a $ 1450,5 por dólar estadounidense el 28 de noviembre, con una apreciación intermensual del 1,5%, mientras que el tipo de cambio del mercado paralelo se cotizó a $ 1435 por dólar estadounidense, con una apreciación intermensual del 2,4%.
“Se prevé que ambos tipos de cambio se debiliten para finales de 2026 debido a la disminución de las tasas de interés y a una inflación mucho mayor que en EE. UU.“, advierte el informe.
Qué va a pasar con el dólar en los próximos meses según este informe de más de 40 consultoras
El consenso de mercado anticipan un tipo de cambio oficial de $ 1745,90 por dólar para fines de 2026, lo que representa una depreciación del 20,4% respecto al valor actual.
Mientras que, para el cierre de 2027, la expectativa se ubica en $ 1946,90 por dólar.
Las estimaciones muestran una amplia dispersión entre los analistas. La proyección más conservadora para 2026 es de Barclays Capital, con $ 1335 por dólar, mientras que la más elevada corresponde a Fitch Ratings, que anticipa $ 2215. Esta brecha de casi $ 900 refleja la incertidumbre sobre la velocidad del ajuste cambiario y el impacto de las reformas estructurales del gobierno de Milei.
Según el informe, los principales factores que presionarán sobre el tipo de cambio serán la reducción programada de las tasas de interés y el diferencial inflacionario con Estados Unidos. Aunque la inflación de la Argentina viene desacelerándose, se proyecta que termine 2026 en 23,9% anual, muy por encima de los niveles estadounidenses.
En este sentido, el comportamiento del dólar blue también será clave. Los analistas prevén que el tipo de cambio informal termine 2026 en $ 1.749, manteniéndose relativamente cercano al oficial, lo que indicaría cierta estabilidad en las expectativas cambiarias.
¿A cuánto estará el dólar en 2026 y 2027 según las consultoras?
Un total de 42 consultoras y bancos presentaron proyecciones para 2026, aunque no todas lo hicieron para 2027. A continuación, a cuánto estará el dólar según cada una de ellas:
|4intelligence
|1.516
|1.579
|ABECEB
|1.705
|1.816
|Aldazabal
|1.824
|2.015
|Allianz
|1.650
|1.700
|Analytica Consultora
|1.937
|-
|Aurum Valores
|1.850
|2.000
|Balanz Capital
|1.800
|-
|Banco de Galicia
|1.610
|1.761
|Banco Supervielle
|1.829
|1.952
|Barclays Capital
|1.335
|-
|BBVA Research
|1.720
|1.869
|C&T Asesores
|1.571
|1.708
|Capital Economics
|1.800
|2.100
|Citigroup Global Mkts
|1.776
|2.060
|Credicorp Capital
|1.590
|1.535
|E2 Economia
|1.680
|1.680
|Eco Go
|1.625
|1.729
|Ecolatina
|1.800
|2.400
|Econométrica
|1.610
|-
|Econosignal Deloitte
|1.700
|1.750
|Econviews
|1.800
|2.000
|EIU
|1.792
|2.069
|EMFI
|1.653
|-
|Empiria Consultores
|1.825
|1.953
|Equilibra
|1.625
|1.875
|FIEL
|1.685
|1.929
|Fitch Ratings
|2.215
|2.613
|Fitch Solutions
|1.700
|1.984
|Invecq Consulting
|2.000
|-
|Itaú Unibanco
|1.801
|2.019
|LCG
|1.861
|2.091
|MAP
|1.741
|1.895
|MAPFRE Economics
|2.141
|2.667
|OJF & Asociados
|1.769
|1.921
|Oxford Economics
|2.020
|2.526
|Pezco Economics
|1.414
|1.508
|Quantum Finanzas
|1.564
|-
|S&P Global Ratings
|1.850
|2.000
|Santander
|1.700
|-
|Standard Chartered
|1.690
|1.577
|UBS
|1.700
|1.900
|VDC Consultora
|1.853
|2.015
|CONSENSO
|1.746
|1.947