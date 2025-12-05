Milei palpitó el Congreso que se viene: “Si yo hubiese sido peronista...”

Tal como anticipó El Cronista, el Gobierno anunciará este viernes el llamado a sesiones extraordinarias que dará comienzo a partir del recambio legislativo, el próximo miércoles 10 de diciembre.

Según precisaron fuentes oficiales a este medio, el anuncio se publicará a las 18 en redes sociales a través de la cuenta del jefe de Gabinete y exvocero presidencial, Manuel Adorni.

En tanto, el presidente Javier Milei tiene planeado firmar el decreto este fin de semana para sacarlo la semana que viene, a más tardar el martes 9, cuando además el Gobierno planea dar a conocer la letra final de las reformas que trabajó en conjunto con el Consejo de Mayo.

El temario de la convocatoria incluirá al Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal, que pretenden que tenga un tratamiento express en Diputados estas semanas de diciembre. El tratamiento inevitablemente se verá interrumpido por el período festivo , que se come la última semana. Esperan que para ese momento ya esté en manos del Senado.

Mientras que el proyecto que el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó como el plan para “sacar los dólares del colchón” , ya fue presentado a mediados del 2025, el texto del Presupuesto todavía es un misterio ya que en el Gobierno continúan negociando con los gobernadores.

El ministro del Interior, Diego Santilli, por caso, este viernes mantuvo más bilaterales provinciales y recibió en la Casa Rosada al mandatario de La Pampa, Sergio Zillioto, uno de los dialoguistas más díscolos del peronismo y el único que hasta ahora no garantizó su apoyo total al nuevo texto del Presupuesto.

Este jueves además recibió al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien a priori pareciera ser uno de los más beneficiados ya que desde Economía se disponen a incluir un acuerdo para distribuir la restitución de la deuda de coparticipación que escala a $274.000 millones.

Aunque todavía aguardan encuentros con el santafecino Maximiliano Pullaro y el pantano Claudio Poggi -quien de todos modos no tiene legisladores en el Congreso de la Nación porque no compitió en octubre para apoyar la lista de La Libertad Avanza-, con las decenas de gobernadores que se reunieron con Santilli creen tener un acuerdo macro para que, con soltura, se pueda aprobar el Presupuesto 2026 .

Además incluirán la Ley de Glaciares, la cual, según precisaron fuentes legislativas a este medio, prevén que comience a tratarse en el Senado, al igual que el proyecto de modernización laboral y el nuevo Código Penal, emblema de la futura jefe de bloque Patricia Bullrich.

Con respecto de la primera, el Gobierno pretende modificar la Ley 26.639 para facilitar la entrada de proyecto energéticos en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una iniciativa que resaltan en la Casa Rosada como prioritaria y asoma un debate por la protección del ambiente periglaciar con la oposición.

Por otra parte, la reforma laboral estará orientada a crear un banco de horas, implementar un fondo de cese laboral, la flexibilización de las vacaciones y la pérdida de la antigüedad ante un cambio de empleador y limitar las huelgas, entre otras cuestiones que trascendieron de un borrador extraoficial durante las últimas horas.

En tanto, el Nuevo Código Penal todavía aguarda definir dos cuestiones clave: si se mantendrá la figura del “femicidio” y si se declarará la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. De todos modos, los adelantos que dieron a conocer fuentes del Gobierno y las reiteradas presentaciones a cargo de la exministra de Seguridad datan de que está orientada ante todo a endurecer las penas. Un dato clave es que la condena “perpetua” será “para siempre”.

Por último, también se incluirá el proyecto de reforma tributaria que, según explicó en A24 esta mañana el propio titular del Palacio de Hacienda, está enfocada en “sustentar la reforma laboral”, la eliminación de impuestos que “recaudan poco y molestan”, y la reducción de otros tributos clave .

“Después va a venir algo con personas humanas. Y lo importante es que logremos que se formalice la economía y que crezca. Viene un 2025 espectacular”, aseguró.

Karina Milei durante la exposición del Presidente, junto a Luis Caputo, Pablo Quirno, Lilia Lemoine y Vladimir Werning en el Encuentro de Líderes El Cronista 2025 Celeste Alonso

A priori, la idea es que la convocatoria se extienda también en enero y febrero y el tratamiento continúe fuerte en ordinarias. Las fuentes aún no precisaron si el llamado será continuo o si contemplará un intermedio por el receso legislativo las primeras semanas de enero.