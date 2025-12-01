El ex ministro de Economía Domingo Cavallo publicó un nuevo artículo en su blog en el que analiza la dinámica cambiaria y el impacto de la política de monetaria en la inflación porque “encarece los costos de producción en la medida que los productores tienen que financiar su capital de trabajo con endeudamiento bancario” y obliga a los productores a ofrecer sus productos a precios que suban al ritmo de la tasa de interés.

El economista señala que “hay indicios claros de que las altas tasas reales de interés del tercer trimestre del año causaron un daño importante a deudores bancarios y a entidades financieras”, lo que se refleja en el aumento de los impagos tanto de familias como de empresas y en el quebranto registrado por los bancos en sus balances.

Pero indica que “es menos conocido el efecto de las altas tasas de interés reales y nominales sobre la tasa de inflación, no sólo porque encarece los costos de producción en la medida que los productores tienen que financiar su capital de trabajo con endeudamiento bancario, sino porque a través del financiamiento en pesos a tasa fijas por períodos de varios meses se genera inercia inflacionaria”.

Y es que esa tendencia durante un tiempo prolongado obliga a los productores a ofrecer sus productos a precios que suban a un ritmo no lejano al de la tasa de interés so pena de incurrir en quebrantos que los pueden sacar del mercado.

Cavallo indica que esos argumentos son válidos tanto para las tasas reales de interés en pesos, como para las en dólares, que, además -aclara- “en un sistema de libre movimiento de capitales, están estrechamente relacionadas”.

Las tasas de interés y el riesgo país

En ese sentido, asegura que “las tasas de interés en dólares vienen determinadas por el denominado riesgo país” y afirma que la única forma sostenible de bajar las tasas reales de interés en pesos es también logrando que baje la tasa de riesgo país.

Que el peso inconvertible esté sobrevaluado significa que el tipo de cambio real no es de equilibrio. Para que el peso se sobrevalue es necesario que se restrinja el movimiento de capitales (cepo para las personas jurídicas) o se impongan y mantengan altas tasas reales de interés. O ambas cosas a la vez, como está ocurriendo ahora.

En la misma línea, Cavallo sostiene que un tipo de cambio elevado exige mantener tasas altas y que conlleva varios inconvenientes adicionales:

Por un lado, alienta el gasto en turismo en el exterior y las importaciones de bienes de consumo, que a un tipo de cambio de equilibrio podrían abastecerse con producción nacional.

Por otro lado, las restricciones al movimiento de capitales que aún existen en forma de cepo para las personas jurídicas plantean la duda de cuál será el efecto sobre el tipo de cambio cuando dicho cepo se elimine.

Por último, se refiere al proceso de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA). "Yo soy uno de los que sostiene que conviene comenzar pronto a acumular reservas. En mi opinión debería disponerse simultáneamente la eliminación completa del cepo y la compra de reservas, acompañada de una decisión legislativa que prohíba hacia el futuro la introducción de restricciones al movimiento de capitales", propone.

Opina que se debe permitir el uso del dólar como moneda para todas las funciones que cumple el peso, especialmente para la intermediación financiera. “Esto significaría poner en funcionamiento un sistema bimonetario como el que funciona en Perú, en Uruguay y en Paraguay”, dice Cavallo.

Eso sería suficiente para que el tipo de cambio busque su nivel de equilibrio y las tasas de interés, tanto en pesos como en dólares, bajen como consecuencia de una fuerte reducción del riesgo país.