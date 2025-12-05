Tras el llamado de atención del Fondo Monetario Internacional, quien instó al Gobierno a aprovechar la “ventana de oportunidad” que se le presenta para diagramar un marco cambiario y monetario coherente, y así poder cumplir con la meta de reservas impuesta en el último acuerdo, el ministro Luis Caputo salió a despejar dudas.

“Con el Fondo no hay ningún debate. Para la Argentina comprar reservas es importante, pero más importante aún es acumularlas. Con el esquema cambiario tampoco hay debate. El Fondo está perfectamente en sintonía con lo que estamos haciendo, no vamos a salir de ese esquema”, dijo el funcionario esta mañana en una entrevista con A24.

“El Fondo entendió perfectamente que dada la volatilidad argentina de la demanda de dinero, la volatilidad política y de la poca profundidad de los mercados, vos tenés que poder comprar pero siempre de manera inteligente. No vamos a hacer la locura de salir a levantar al mercado para tener un tipo de cambio artificialmente alto“, agregó.

Consultado sobre este contrapunto, el economista Carlos Melconian tomó distancia del ministro y reafirmó su postura acerca de la necesidad de obtener dólares “para pagar y no para acumular”.

“Todo el mundo dice que hay que comprar reservas, yo lo que digo es que hay que comprar dólares, no reservas, porque el Tesoro cuando compra dólares lo hace con pesos que ya tiene, sin emitir moneda” Carlos Melconian

“Este es un esquema que no puede continuar, porque el Tesoro y el BCRA, que parece lo mismo pero son dos cosas distintas, tienen que redefinir como siguen hacia adelante. Todo el mundo dice que hay que comprar reservas, yo lo que digo es que hay que comprar dólares, no reservas, porque el Tesoro cuando compra dólares lo hace con pesos que ya tiene, sin emitir moneda, y lo hace para pagar intereses al exterior, no para acumular reservas”, aclaró en una entrevista radial.

“Comprar para pagar intereses y acumular reservas simultáneamente no va a ocurrir, porque para eso va a necesitar una lluvia de capitales e inversiones que, aunque mejore el panorama, no va a haber. Pero comprar dólares para pagar intereses aunque no queden en reservas sería incluso hasta mejor para la baja del riesgo país”, completó.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva. "El acuerdo con el FMI le permitió al Gobierno ganar tiempo".

En diálogo con Urbana Play, el especialista insistió con el error que, a su entender, cometió el Gobierno al abrir parcialmente el cepo a personas físicas, y las consecuencias que esa decisión tiene al día de hoy.

“Se ha dado una caída muy elevada de demanda de las personas físicas, esa caída debiera sostenerse, pero fue muy importante. Para entenderlo las importaciones de toda la Argentina son 6 mil millones de dólares por mes y los hombres y mujeres que compraron dólares se llevaron la misma cantidad en ese mismo plazo”, alertó.

“Cuando uno busca en la historia de la bimonetariedad argentina, hay una demanda estructural presente históricamente aún en la tranquilidad, sin cepo y con cepo. Eso es lo que nos llevaba a pensar, cuando construíamos un programa, de formalizar mediante reforma del Código Civil la bimonetariedad, que no es ningún cambio abrupto forzado, sino darle legalidad a lo que ya ocurre”, recordó.

Por último, Melconian se refirió a lo que puede ocurrir con la inflación y el nivel de actividad en los próximos meses, con la llegada de un nuevo año.

“Los de los precios relativos hay que dividirlo, al mismo tiempo que bajan algunos precios, suben otros, el corolario macro es que la inflación está al 2%, pero hay un montón de cambios de comportamientos micros que dependen de la intensidad que tenga cada individuo de consumir determinados bienes”, explicó.

Y agregó: “La macro condiciona todo comportamiento micro. La primera pregunta que tenemos que hacer es si está bien al 2% mensual o hay que ir a buscar un digito anual o tener una inflación americana. Todavía faltan cambios de precios relativos”.

Finalmente, sobre el nivel de actividad, explicó: “Va a depender casi exclusivamente de nivel de que se reanude y luego consolide el crédito y que mejore el poder adquisitivo, es macroeconomía pura, eso puede ocurrir con el paso del tiempo, pero no vamos a ir a algo inmediato”.