Dos veces al año los inversores registrados cobran su medio aguinaldo. Con ello, los trabajadores reciben un cobro adicional de pesos, los cuales pueden invertirlos.

Para perfiles conservadores, los inversores pueden armar carteras que apuntan al 7% y 8% en dólares. Los analistas ven valor en bonos soberanos, así como también en obligaciones negociables. Las alternativas para el cobro del aguinaldo también incluyen acciones, Cedear y Fondos comunes de inversión (FCI).

Cobro del aguinaldo

Con la llegada del aguinaldo, los trabajadores recibirán un flujo de pesos extra los cuales podrían hacerlos trabajar tanto para posiciones de corto como de mediano plazo.

En un entorno que aún sigue siendo inflacionario en el ámbito local, los pesos que se reciben pueden ser alocados en instrumentos que devenguen una tasa de interés que le gane a la inflación.

A su vez, para aquellos que decidan dolarizar su aguinaldo e invertir en moneda dura, los analistas ven espacio para que los inversores armen carteras que logren rendir entre 7% y 8% de manera conservadora y moderada.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero explicaron que las carteras de aguinaldo, por su propia naturaleza, están pensadas para potenciar los rendimientos en el mediano y largo plazo.

“Creemos que la diversificación en instrumentos dolarizados responde a esa premisa, al permitir preservar el valor del capital y capturar oportunidades en moneda dura”, indicaron desde Adcap.

Inversiones según el perfil

Los analistas buscan permanentemente oportunidades que aparecen en el mercado en función de las valuaciones de los activos financieros y del contexto macro actual y esperado.

En general, los analistas mantienen una visión constructiva sobre el futuro de la macro y de los activos financieros.

Sin embargo, a pesar de que se plantee un contexto positivo para la Argentina, la volatilidad en el mercado se espera que se mantenga.

En ese sentido, los analistas distinguen el armado de las carteras en función del perfil de riesgo del inversor.

Isabel Botta, Product Manager en Balanz, explicó que a la hora de decidir dónde invertir el aguinaldo, lo importante es elegir un portafolio que se adapte a tu perfil y a tu horizonte.

En ese sentido, para un perfil Conservador, Botta detalló que la estrategia en dicha cartera está enfocada en estabilidad y bajo riesgo.

“La estrategia combina fondos Money Market y el fondo Ahorro Corto Plazo para cubrir necesidades de corto plazo y un fondo dólar de corto plazo que invierte en ONs de alta calidad crediticia, con un rendimiento cercano al 5% y duration menor a un año. Incorporamos una posición en ONs de Tecpetrol (TTCDO) y sumamos diversificación global a través de CEDEARs del Dow Jones, y Berkshire Hathaway (BRKB)”, indicó Botta.

Para el perfil moderado, Botta detalló que el mismo está diseñado para equilibrar rendimiento y cobertura.

“En este caso incluimos el fondo Ahorro Corto Plazo, que integra distintas tasas en pesos del mercado manteniendo una duration reducida. Se complementa con ONs corporativas de Pluspetrol (PLC5O) y la nueva emisión de Genneia próxima a liquidarse, junto con una posición en bopreales ( BPOC7). La pata internacional se completa con el Pack Quant Selection, una cartera de CEDEARs definida por nuestros analistas bajo criterios de momentum y estrategia”, sostuvo.

Finalmente, para el perfil agresivo, Botta remarcó que la clave en este caso está en maximizar retorno aceptando mayor volatilidad.

“La cartera en este caso está integrad la nueva ON de 12 años de Pampa (MGCRO) para fijar una buena tasa a largo plazo, soberanos de duration intermedia como GD38 y GD35 buscando seguir captando la caída del riesgo país, y una selección de acciones locales (PAMP, CEPU, VIST, TXAR, YPF) con fundamentos y catalizadores claros. La diversificación global se potencia con el Pack IA, una selección de CEDEARs vinculados al sector de inteligencia artificial y empresas de alto crecimiento”, puntualizó Botta.

Bajo la misma estrategia, los analistas de Adcap Grupo Financiero también diseñaron carteas de inversión en función del perfil del inversor.

En ese sentido, detallaron que, para perfiles conservadores, los inversores están en condiciones hoy de armar una cartera que rinda 6,7% y para los moderados, las carteras podrían apuntar al 8,1%.

Para un perfil moderado, desde Adcap Grupo Financiero recomiendan una cartera diversificada en obligaciones negociables (Genneia 2027, YPF 2029, Pampa 2031, YPF 2031, TGS 2031, YPF Luz 2032), Bonos soberanos (Bonar 2029) y dos fondos en pesos (Adcap Financiamiento y Adcap Pesos Plus).

Esta cartera opera con una tasa estimada del 8,1%.

Para perfiles mas conservadores, la cartera recomendada de Adcap Grupo Financiero consta de un 35% en fondos (Adcap ahorro dólares, Adcap Renta Dólar y 10% en IOL dólar Plus), un 25% en Bopreal Serie 1C (BPOC7) y 40% en ONs (Aeropuertos Argentina 2000 a 2027 e YPF a 2027).

Esta cartera opera con una tasa estimada del 6,7%.

Incorporando FCI

Dentro del trabajo de la diversificación de carteras, los analistas suelen incorporar fondos comunes de inversión.

Se trata de vehículos de inversión en los que los inversores se posicionan y compran una cartera diversificada de activos, los cuales están orientados a un objetivo específico.

Estos objetivos pueden ser la de ganarle a la inflación, o bien, la de posicionarse en bonos en dólares locales, o globales, etc.

En general se trata de una alternativa superadora para aquellos inversores que buscan diversificar carteras y delegar en el portfolio manager la selección de los activos para lograr un retorno total mas elevado en la cartera.

Juan Ignacio Bialet, Gerente de finanzas personales grupo SBS, agregó que para una cartera de perfil moderado, sugiere una estrategia más defensiva y con baja volatilidad en la parte de renta fija y más agresivo en la parte de renta variable.

Su cartera recomendada consta de un 40% en el fondo de Latam (SBS Latam Renta Fija FCI), junto con 60% en Cedear distribuidos entre Google, Nubank y Vista.

En cuanto a la justificación para posicionarse en el fondo de Latam, Bailet detalló que dicho vehículo tiene una alta exposición en obligaciones negociables en dólares de las principales compañías del país, con un sesgo hacia el sector de Oil & Gas y diversificación (más de 41 papeles).

“Al ser exento de ganancias, la relación riesgo retorno ajusto por impuestos resulta atractivo en comparación a inversiones de renta fija internacional”, indicó.

A su vez, sobre Google, Bailet cree que NuBank luce como una oportunidad ya que la compañía mantiene un ritmo de crecimiento impresionante, a la vez que resaltó el atractivo en Vista gracias a que la compañía ha triplicado su producción desde 2021 y mantiene proyecciones muy ambiciosas para los próximos años en Vaca Muerta.

“Vista cuenta con uno de los costos de extracción más bajos a nivel global, fuerte generación de caja y exporta gran parte de su producción”, remarcó.

Inversiones en pesos

El escenario en el mercado post electoral condujo a un contexto de menor volatilidad financiera.

Las tasas de interés en el mercado colapsaron, con los títulos en pesos operando con tasas más bajas respecto de lo que lo hacían hasta antes de las elecciones.

Las tasas de interés más bajas que se ven hoy en el mercado hacen que los inversores que quieran seguir encontrando tasas más altas en los rendimientos en pesos tengan que posicionarse en bonos más largos.

Las pendientes de las curvas en pesos se volvieron positivas, por lo que los plazos más largos están operando hoy con rendimientos más elevados.

Aun la pendiente de dichas curvas no son lo suficientemente empinadas, aunque igualmente el inversor se ve empujado a demandar bonos más largos para fijar tasa mas alta por más tiempo.

Actualmente la curva de Lecap opera con rendimientos del 28% al 32% (TNA), lo cual implica tasas del 2,5% mensual en promedio.

Estas son niveles de tasas mucho más bajas respecto del casi 6% (TEM) con el que operaba el mercado antes de las elecciones.

La mejora también se evidenció en la curva CER, la cual llegó a operar con tasas reales del 50% y curva invertida, mientras que hoy toda la curva de tasa real se ubica debajo del 10% y con pendiente positiva.

El tramo corto de la curva CER opera con tasas reales de 6,5%, saltado a niveles de 8% en el ramo medio y del 9% en el tramo más largo.

Bajo este contexto, la llegada del aguinaldo plantea un escenario desafiante para los pesos, por lo cual habrá que ser selectivos en los activos a incorporar en las carteras tras el cobro del medio sueldo anual complementario.

Pedro Morini, analista de Portfolio Personal Inversiones (PPI), dividió las inversiones en pesos y en dólares para hacer trabajar el dinero del agüinado.

“En estrategias en pesos y para horizontes cortos, los bonos CER siguen siendo nuestra preferencia y tasa fija para mayor plazo”, dijo Morini.

En cuanto a sus argumentos a la hora de invertir en títulos ajustables por CER, Morini explicó que la inflación breakeven de mercado se ubica en 1,9% mensual hasta febrero, pero cree que en promedio la inflación podría venir algo por encima para los próximos meses.

“Las estimaciones de inflación en torno al 2,2% para noviembre y un diciembre que difícilmente perfore el 2%, justifican mantener exposición a esta curva al menos hasta el primer semestre de 2026. Sin embargo, mirando un poco más allá de este plazo, para inversores que busquen duration, los títulos a tasa fija de fines de 2026 y principios de 2027 lucen más atractivos. Por ende, para estos plazos la BONCAP más larga sigue siendo nuestra favorita, la T30A7, rinde 34% de TEA, y permite fijar ese rendimiento en pesos hasta abril de 2027”, detalló.

Desde IOL InvertirOnline explicaron que para aquellos que busquen tener cobertura inflacionaria, el BONCER junio 2026 (TZX26) luce como una opción para hacer rendir mejor el aguinaldo.

“El TZX26 es un bono cero cupón con vencimiento en junio del 2026 que ajusta su capital por la inflación a través del coeficiente CER y cancela el total del capital en esa fecha. Hoy rinde CER+5,8%, lo que lo convierte en una opción atractiva dada la baja inflación implícita en el mercado para los próximos meses. Esperamos que el rendimiento de este bono supere el de su par en tasa fija en el plazo de los próximos 6 meses”, indicaron.

Inversiones en dólares

Por otro lado, el mismo evento electoral derivó en un escenario de bajas tasas de interés de los bonos en dólares.

Por ello, si bien hay oportunidades en bonos y planteando el desafío en relación a la renta fija hacia adelante, los analistas resaltan el atractivo en las obligaciones negociables para perfiles conservadores y moderados.

En relación a las inversiones en dólares, Morini detalló que para perfiles más moderados, la curva de corporativos, específicamente las compañías AAA del sector energético, mantiene la mejor relación riesgo-retorno.

“Con tasas cercanas al 8%, los bonos de YPF, Vista y Pampa siguen capturando el interés del mercado, especialmente para carteras conservadoras. Destacamos el Vista 2033 (8,2%) y el YPFLuz 2032 (8,1%)”, dijo Morini.

A su vez, en relación a las inversiones en dólares, desde IOL ven valor en el Global 2035 (GD35)

“Es el instrumento de la curva soberana con mejores perspectivas en un entorno de continuación del proceso de baja del riesgo país en los próximos meses, superando alternativas en el tramo corto de la curva. Presenta un rendimiento efectivo en dólares del 10,5% anual y a su vez un cupón que hoy se ubica en 5,5% sobre el precio del bono (current yield). Por su parte, el GD35 es uno de los bonos más largos emitidos por el Estado Nacional”, detallaron.

Además, remarcaron que el principal atractivo del GD35 es su duración de 5,4 años (pensando en una compresión de tasa por baja del riesgo país), junto a una paridad del 74%.

Finalmente, para aquellos que quieran posicionarse en acciones, el mix de compañías que ven con potencial son Vista Energy (VIST) e YPF en el ámbito local y al Cedear del S&P500 (SPY), Meta Platforms (META) y el ETF de países emergentes (EEM) en el ámbito global.