Mientras el Gobierno mantiene un fuerte optimismo y ratificó en los últimos días su meta de que la índice de inflación mensual comience con un “cero” por delante en los próximos meses. Sin embargo, la inflación de febrero, que el INDEC informó este jueves, se ubicó en 2,9% por segundo mes consecutivo. El IPC acumula, de esta forma, 33,1% en los últimos 12 meses y seis meses por arriba de los dos puntos. En este contexto, el mercado financiero mantiene una mirada bastante más cautelosa sobre la inercia de los precios. Así lo refleja el panel de más de 40 consultoras y bancos de inversión que reúne el último informe de LatinFocus que estimó que el índice de precios minoristas promediará el 27% en 2026. Este dato representa un incremento de 1,6 % respecto a la estimación del mes anterior y refleja la reserva del sector privado frente a la dinámica económica actual. El diagnóstico de los expertos internacionales y locales pone el foco en el recalentamiento que evidenció el costo de vida en el arranque del año. Según detalla el informe, la inflación subió al 32,4% en enero desde el 31,5% registrado en diciembre, un salto que terminó superando las expectativas que manejaba la plaza financiera. A la hora de explicar los motivos detrás de este repunte transitorio, el reporte de FocusEconomics es contundente y señala que la dinámica estuvo impulsada principalmente por una rápida depreciación de la moneda registrada durante el segundo semestre de 2025. El impacto de ese reacomodamiento cambiario se trasladó a los mostradores, exigiéndole al equipo económico redoblar los esfuerzos para no perder el ancla de las expectativas. No obstante, el horizonte proyectado por los panelistas de LatinFocus sugiere un alivio para la segunda mitad del calendario. El consenso de los analistas espera que la inflación disminuya a finales de este año. Entre los factores centrales que jugarían a favor de esta desaceleración estructural, el informe destaca una depreciación más suave de la moneda, la mejora progresiva de la competencia en el mercado interno y el aumento del flujo de las importaciones. Pensando en el mediano plazo, el panel de FocusEconomics también trazó su pronóstico para el año próximo, anticipando una consolidación definitiva de la tendencia bajista. Para 2027, los expertos prevén un aumento de los precios al consumidor del 16,6% en promedio. Esta cifra marcaría una normalización sustancial de las variables macroeconómicas, ubicando al país más cerca de los estándares inflacionarios de la región. La lectura del informe internacional va en estricta sintonía con lo que muestran los termómetros locales y los documentos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los especialistas porteños también ajustaron su proyección anual para 2026 y la ubicaron en un 26,1%, una cifra que convalida casi a la perfección el 27% promediado por la publicación de LatinFocus. Estas estimaciones privadas marcan un leve contraste con el fuerte optimismo que intenta transmitir el Gobierno nacional. Mientras que desde el Ministerio de Economía y el propio Presidente han llegado a plantear como escenario posible que el índice mensual empiece con un “cero” por delante hacia el mes de agosto, los despachos privados calculan que la inercia costará un poco más de perforar y que recién hacia mayo el costo de vida rompería sostenidamente el piso del 2% mensual.