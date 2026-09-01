En esta noticia Caputo presentó ante el G20 su plan de crecimiento y se reunió con la titular del FMI

Luis Caputo mantendrá este martes una reunión a puertas cerradas con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de la cumbre de Finanzas del G20, con el objetivo de ratificar la alianza estratégica con el gobierno de Donald Trump.

El encuentro del ministro de Economía con el funcionario norteamericano se celebrará en las oficinas de Bessent en el hotel The Omni Grove Park Inn. Caputo estará acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, junto al presidente y vicepresidente del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente.

Para la delegación argentina, la reunión representa una oportunidad para vislumbrar los próximos pasos de la gestión republicana, especialmente de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos. En este sentido, el gobierno libertario entiende que una eventual derrota de Trump en noviembre podría alterar los niveles de cooperación estratégica de Washington con Buenos Aires.

Más allá de aquel apoyo, las conversaciones de hoy transcurren en un escenario internacional complejo, afectado por la crisis en Medio Oriente. En este tablero global, Bessent juega un papel esencial como diseñador de las sanciones comerciales contra Irán y en la aplicación de medidas para contener la inflación de su país.

El respaldo político del gobierno republicano hacia la gestión libertaria ya quedó en evidencia anoche durante la cena oficial del foro, ya que el secretario del Tesoro sentó a Caputo en su mesa principal junto a los representantes de Italia, Francia, Japón y Polonia.

Caputo presentó ante el G20 su plan de crecimiento y se reunió con la titular del FMI

El jefe de Hacienda participó de la sesión dedicada al crecimiento, “una de las prioridades establecidas por la Presidencia de Estados Unidos del G20″, según remarcó el Palacio de Hacienda. El segmento apunta a promover el crecimiento económico y fortalecer la participación del sector privado en las discusiones.

El mensaje oficial hizo foco en que “la estabilidad macroeconómica es la base para alcanzar un crecimiento sostenido”. Y destacó en ese marco el equilibrio fiscal y la meta de generar mayor inversión privada.

Caputo sostuvo que Argentina crecerá en términos per cápita por primera vez en 16 años, en un contexto caracterizado simultáneamente por superávit fiscal y superávit de cuenta corriente.

Bessent se consolidó como un engranaje decisivo en el vínculo entre Milei y Trump, tras haber instrumentado el respaldo al programa económico argentino cuando el plan comenzó a implementarse, y su influencia fue clave para destrabar objeciones técnicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el marco del foro, el ministro también tuvo un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. “Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, dijo el ministro en sus redes sociales.

La funcionaria del Fondo comentó: “Genial ponerme al día con Luis Caputo sobre el impresionante repunte económico de Argentina, resultado de buenas políticas y una sólida implementación”.