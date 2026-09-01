Aunque el diagnóstico que surge desde los bancos revela que el cuadro de la mora en los créditos va presentando mejoras, la discusión política del tema todavía tiene bastante cuerda. En el Congreso siguen presentándose propuestas para intervenir a favor de los deudores y la novedad es que hasta el oficialismo empezó a aceptar, con cierta resignación, que algo hay que hacer.

¿Significa que La Libertad Avanza aceptará una ley en lo que no cree? Por ahora lo que validó es la necesidad de dar una respuesta política. El oficialismo prefiere encausar el debate que evitar que se siga agitando en los medios, incluso con opiniones incómodas como la del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Colombo. Nadie quiere arriesgarse a que el Papa lo mencione durante su visita.

Se espera que haya respuesta política sobre la situación. Fuente: Charly Diaz Azcue SENADO ARGENTINA

Según reconoció ayer Martín Menem, lo que harán en Diputados antes de habilitar una sesión que obligue a sus aliados a tomar partido (esta vez seguramente en contra) es abrir el debate en comisión, con la esperanza de que las propuestas se diluyan en los vericuetos legislativos.

Sin embargo, quienes si deberían prepararse para la ocasión son los representantes del sector financiero. Si los bancos no quieren dar lugar a una ley que intervenga sus contratos, tendrán que mostrar que sus planes de refinanciación ya están dando una solución. No les queda mucho tiempo para hacerlos funcionar.

El Gobierno volverá a ser interpelado esta semana por otro frente complicado. A la industria, que se apresta a celebrar su día, le preocupa que el Fisco sea menos contemplativo que los bancos, ya que los embargos por atrasos impositivos están disparando bloqueos de cuentas y ahogo financiero.

Si en este tema hay espacio para no ser dogmáticos (como lo demostró Caputo con los créditos hipotecarios), ya que acá no es un asunto entre privados, el momento para actuar es ahora. A fin de cuentas, el que paga también merece ser héroe alguna vez.