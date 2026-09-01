Fondos sin control, la compra de un auto y la renuncia del director: lo que destapó la auditoría de Milei

El presidente Javier Milei se refirió este martes a los dichos de Donald Trump sobre las Islas Malvinas y adelantó que será un tema presente en la reunión de Gabinete. El líder republicano se mostró dispuesto a revisar la postura histórica de los Estados Unidos sobre la soberanía de las islas.

“Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el jefe de Estado en un contacto telefónico con radio El Observador.

Cuestión Malvinas: qué dijo Trump y la reacción de Milei

Este lunes, Trump señaló ante periodistas en el Salón Oval que su gobierno evalúa su postura sobre el archipiélago del Atlántico Sur, administrado por el Reino Unido, pero reclamado por Argentina. “Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”, respondió el mandatario estadounidense al ser consultado al respecto.

Las declaraciones de Trump, que por primera vez se expresa sobre la histórica disputa, reabren un debate que ya había generado tensión meses atrás. Históricamente, el país norteamericano sostuvo una posición de neutralidad en el conflicto de soberanía desde la guerra de 1982, sin tomar partido por ninguno de los dos países.

Fuente: The Washington Post Al Drago

En este sentido, al ser consultado sobre el tema, Milei confirmó que el tema estaría en la agenda del encuentro ministerial. “ Ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, afirmó. Sin embargo, no dio detalles.

La teoría sobre el tema en el Reino Unido

Según el diario británico The Telegraph, Estados Unidos mantiene la presión respecto a la soberanía británica sobre las Malvinas para que aumente su gasto en defensa, como parte de una revisión que impulsa el Pentágono ante el compromiso de sus aliados con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Según el medio, altos funcionarios de Defensa analizan la medida como un incentivo para que Londres se acerque al objetivo del 5% del PBI en gasto militar que impulsa la Alianza del Atlántico Norte.

La versión surgió cuatro meses después de la filtración de un memorandum interno del Pentágono que planteaba que Estados Unidos podría usar una eventual revisión de su postura sobre Malvinas como posible represalia por la falta de acompañamiento británico a la guerra en Irán.

Según el mismo medio, una fuente oficial estadounidense dijo que el Reino Unido “recibirá atención especial” en la revisión que Washington realiza sobre sus aliados de la OTAN. Pese a “tener mucho potencial”, planteó el funcionario, el plan de inversión en defensa presentado en junio por el primer ministro británico, Andy Burnham, “no es un paso suficiente en la dirección correcta”.