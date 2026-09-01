Anne-Caroline Biancheri llegó desde Francia a la Argentina por primera vez a comienzos de los años 90. Después de terminar sus estudios en París, eligió Buenos Aires para instalarse. Allí creó una editorial y fue justamente uno de sus libros el que la llevó por primera vez a trabajar en Mendoza.

Empezó a viajar seguido a la provincia de los viñedos y, en 1998, compró una finca Valle de Uco.

Biancheri conocía el mundo del vino desde chica, ya que su abuelo tenía viñedos en el sur de Francia y su padre participaba de uno en Borgoña.

Cuando compró la finca, había pocas hectáreas plantadas y durante los primeros años la utilizó como un lugar familiar, al que viajaba los fines de semana.

En 2000 comenzaron nuevas plantaciones y, años después, nació Antucura. Más adelante llegó el hotel boutique y ahora Biancheri vuelve a ampliar el proyecto con un desarrollo inmobiliario entre los viñedos.

La comercialización comenzará en marzo de 2027 y las obras arrancarán durante ese mismo año.

El desembarco en la hotelería

La construcción comenzó en 2005 y dos años más tarde abrió sus puertas Antucura Wine Hotel, una pequeña posada ubicada en Vista Flores, Tunuyán, a más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza. En 2024, fue relanzado junto con Tandem, una compañía especializada en servicios hoteleros.

Actualmente, cuenta con 8 habitaciones, además de restaurante y piscina semiolímpica.

Los huéspedes pueden participar de degustaciones y recorrer los viñedos, los frutales y la huerta orgánica.

Al momento de su relanzamiento, las tarifas se ubicaban entre u$s 500 y u$s 700 por noche, dependiendo de la habitación. Actualmente, los valores van desde u$s 1250 hasta u$s 2000 por noche e incluyen desayuno continental.

Biancheri también armó una biblioteca a partir de sus años en el mundo editorial, que reúne cerca de 9000 ejemplares en distintos idiomas y, según la empresa, es la más grande de América Latina dentro de un hotel.

Parte de la colección se extiende por el pasillo del primer piso, antes del ingreso a las habitaciones.

La evolución, más de dos decadas después

Con el paso de los años, la bodega fue ampliando su producción. Hoy cuenta con 126 hectáreas, de las cuales 95 están plantadas con vid, donde produce Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Pinot Noir y Syrah.

La bodega elabora alrededor de 150.000 botellas por año y tiene capacidad para producir hasta 300.000. La mayor parte se vende en la Argentina, que concentra cerca del 80% del total.

En el mercado local, los precios sugeridos en vinotecas van desde los $17.000 hasta los $61.000 por botella, dependiendo de la etiqueta.

El 20% restante se exporta y Antucura llega a más de 15 países, entre ellos Costa Rica, México, Estados Unidos, Bélgica, Brasil y Paraguay.

El nuevo proyecto inmobiliario

El desarrollo residencial se levantará dentro de las mismas tierras donde se encuentran la bodega y el hotel.

Tendrá casas y lodges de dos y tres ambientes entre los viñedos.

La primera etapa contempla alrededor de 40 unidades, que marcarán el inicio del nuevo proyecto de Antucura en Vista Flores.

Más adelante se incorporarán otras 40 propiedades, divididas en dos etapas de 20 cada una. Una vez completado el plan, el complejo tendrá alrededor de 80 unidades.

Las primeras casas y lodges estarán terminados en 2028, según el cronograma de la empresa.