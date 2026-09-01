En esta noticia El itinerario del papa León XIV en Argentina

Se confirmaron nuevos detalles sobre la visita del papa León XIV a la Argentina , prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026.

La misa central en Buenos Aires se celebrará en el Monumento a los Españoles , en el barrio porteño de Palermo, y no en el Estadio Monumental (River), tal como se especuló en un principio.

Así lo confirmó esta mañana el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , en una entrevista en Radio Mitre.

La decisión descarta definitivamente el uso de estadios cerrados y apunta a un criterio de masividad y austeridad, basado en experiencias de otras visitas papales, explicó el arzobispo.

El eclesiástico recordó que en Madrid, un evento similar convocó a casi 600.000 jóvenes en un lugar sin aforo. “¿Cómo explicábamos a todos los que no podían entrar?”, planteó para justificar el rechazo a recintos como estadios de fútbol, que limitan la capacidad a entre 60.000 y 70.000 personas.

El Monumento a los Españoles albergará también el encuentro con los jóvenes , anticipó el arzobispo de Buenos Aires.

“Es un mensaje de austeridad hacer ambos encuentros en el mismo lugar. Es para decir aprovechemos lo que tenemos y, dando un cambio de cara, usar el mismo escenario”, indicó.

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El itinerario del papa León XIV en Argentina

García Cuerva reveló que el itinerario previsto —sujeto a confirmación final de la Santa Sede— contempla que la primera actividad del lunes sea una visita al Cotolengo de Claypole .

El miércoles, antes de la Basílica de Luján, el Papa recorrería la cárcel de Devoto. En este sentido, recordó que León XIV visitó una cárcel en Barcelona y otra durante su viaje a África, en Guinea Ecuatorial.

También se habla de un encuentro ecuménico interreligioso el el Palacio San Martín y un homenaje en la Plaza San Martín al general José de San Martín.

El prelado explicó que las autoridades locales ya coordinan el cronograma papal en la segunda “misión de avanzada” del Vaticano, a cargo del coordinador de los viajes papales de la Santa Sede, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda.