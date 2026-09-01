Will Der, una histórica fábrica textil, anunció el cierre de dos de sus plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires y dejó a 120 trabajadores en la calle.

La empresa, que era presidida por el exjugador y entrenador de Los Pumas, Santiago “Tati” Phelman, confirmó que se cerrarán las puertas de los establecimientos ubicados en General Pacheco y Las Flores, tras atravesar una crisis financiera de más de un año.

La compañía se encargaba de fabricar indumentaria deportiva para diferentes marcas internacionales como Adidas, Puma, Fila, New Balnce, Lacoste, Salomon y Macron.

Cerró una histórica fábrica textil

Will Der anunció el cierre de sus dos plantas bonaerenses, tras atravesar un período de crisis marcado por una caída significativa de las ventas. Lo que antes eran grandes pedidos de producción, pasaron a ser trabajos pequeños que no alcanzaban a solventar los gasto.

Al momento del cierre, la firma acumulaba 11 cheques rechazados por falta de fondos por un total de $ 24.696.653,44. Mientrasa que existía un desfasaje importante entre el cobro de los clientes y las obligaciones de la compañía, ya que los pagos podrían llegar a acreditarse 150 días después.

Cierra una histórica fábrica

Su panorama también coincide con el contexto de la industria textil:

En mayo, la producción textil cayó un 25,6% de manera interanual

Entre enero y mayo, acumuló una baja del 26,5%.

Frente a este contexto, Phelan reunió a sus empleados el 14 de agosto y les comunicó: “Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es cerrar la fábrica. El lunes no vengan”.

El desgarrador audio del empresario

El otro dueño de la empresa, Armando Anasal, se quebró al hablar con sus empleados: “Son 50 años tirados a la basura porque no pude llegar a nada”.

“Creánme que la política nos hundió. Piensen ustedes, los que pudieron votar a este gobierno, piensen a dónde los llevo. Con otros gobiernos todos sufrimos, pero teníamos plata en el bolsillo. Solo les pido que piensen la próxima vez que voten”, se escucha en el audio filtrado del dueño.

Qué pasará con los trabajadores despedidos

El cierre afectó a 120 empleados de las plantas de General Pacheco y Las Flores. Al momento, una de la mayor preocupación era qué pasará con las indemnizaciones.

Hasta el momento, no existe información pública que permita afirmar que Will Der haya sido declarada en quiebra o que haya iniciado un concurso preventivo. Lo confirmado es el cierre de sus dos plantas bonaerenses y una fuerte crisis de liquidez.