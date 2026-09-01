Ni dólar ni plazo fijo: dónde ponen sus pesos los argentinos y cuánto rinde cada opción
Mientras los fondos money market siguen concentrando la mayor parte del dinero invertido, cada vez más argentinos comienzan a migrar hacia alternativas de renta fija en busca de mejores rendimientos. Qué instrumentos ganan terreno, cuáles pierden atractivo y dónde ven oportunidades los expertos.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 1° de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.