Agosto llega a su fin y fue uno de los meses más débiles del año para los activos argentinos. El S&P Merval acumuló una pérdida mensual cercana al 10% en pesos y medido en dólares, el retroceso rondó el 10,7%. El riesgo país, en tanto, se ubica en 512 puntos básicos y acumuló un incremento mayor al 20% frente al cierre de julio.

Las acciones bancarias fueron las más golpeadas durante agosto, con retrocesos de entre 12% y 17,5% para BBVA Argentina, Banco Macro, Supervielle y Grupo Financiero Galicia. Para Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, el castigo respondió sobre todo a los balances del segundo trimestre y al deterioro del crédito.

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