En esta noticia El objetivo de Kicillof

Mientras Sergio Massa busca la foto con gobernadores del Norte, Axel Kicillof se reúne con los pampeanos para acelerar la imagen federal. Aun así, las candidaturas no están definidas y por el momento en La Cámpora sostienen que “la candidata sigue siendo Cristina (Fernández de Kirchner)”.

Los tres peronismos hoy esperan y se mueven de cara a una posible primaria que dirima la interna.

Hace dos semanas, en el Hotel Emperador se reunieron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner con los gobernadores peronistas aliados, como una señal política a los gobernadores peronistas no alineados con la conducción nacional.

Esta reactivación y despertar se empieza a ver en cada uno de los dirigentes, pero no se traduce todavía en una propuesta clara.

Por un lado, Sergio Massa realizó su primera aparición en mucho tiempo. El martes 25 de agosto se mostró en Rosario, junto al diputado nacional Diego Giuliano.

La actividad funcionó, además, como un respaldo al dirigente del Frente Renovador, que empieza a posicionarse para disputar la gobernación santafesina en 2027.

“ La unidad es lo más importante ”, afirmó Massa ante la prensa presente.

En este sentido, el exministro dijo en on lo que sus allegados dicen en off: “Unido el peronismo gana”.

Aun así, por ahora los números que maneja el massismo no dan cuenta de una posible victoria en una eventual PASO contra Axel Kicillof.

La apuesta del tigrense es conseguir el beneplácito de Cristina Kirchner y con esta bendición conseguir sus votos.

Sin embargo, voces allegadas a La Cámpora no han cambiado el discurso puertas adentro, la candidata aún sigue siendo Cristina Kirchner .

En este sentido, desde el espacio político que dirige Máximo Kirchner aseguraron que este objetivo de Sergio Massa no es compartido por Cristina o por lo menos no por ahora.

Fuente: Bloomberg Sarah Pabst

Otro posible camino para Sergio Massa, de no ver una victoria segura frente a Axel Kicillof y a Javier Milei, la apuesta podría ser ir por la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

La búsqueda federal de Sergio Massa no se detiene en el viaje a Santa Fe. Hace dos semanas, una comitiva del denominado Peronismo Federal viajó a Misiones y mantuvo una reunión con Hugo Passalacqua después de que el gobernador rompiera con el espacio conducido por Carlos Rovira.

En Misiones hay algo más que solamente una cuestión presupuestaria, la interna con Rovira no tendría vuelta atrás.

Passalacqua venía del Frente Renovador de Sergio Massa, y llegó a la magistratura misionera tras romper con el tigrense y aliarse con el rovirismo.

Desde el massismo pretenden que el gobernador se consolide nuevamente como un cuadro del Frente Renovador nacional y deje a Rovira el espacio libertario.

El objetivo de Kicillof

Axel Killof aceleró sus actos partidarios y sus encuentros con distintos referentes federales, en búsqueda de ser el candidato de los gobernadores.

Este lunes, en La Pampa, el bonaerense firmó junto a Sergio Ziliotto una serie de acuerdos que profundizan el trabajo conjunto entre ambas provincias.

Además del convenio de cooperación hídrica ante el escenario de El Niño 2026/27, avanzaron en políticas sociales, Salud, Turismo, Seguridad y banca pública y prorrogaron por otros dos años el marco de colaboración vigente desde 2024.

Desde la provincia le bajaron el precio político al encuentro y aseguraron que fue un “acto institucional” y no “electoral”.

“No hubo cuestiones político-partidarias, en términos institucionales fue muy buena la reunión”, aseguraron.

Aun así, ambos mandatarios reclamaron que la Nación distribuya los recursos del Fondo Hídrico.

Kicillof sostuvo que las provincias aportan fondos que después no regresan en obras y afirmó que, ante la falta de un Gobierno nacional “que crea en el federalismo”, las jurisdicciones deben reforzar la cooperación bilateral.