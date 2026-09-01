Kicillof acelera con los gobernadores y Cristina frena a Massa: cómo sigue la interna peronista
Mientras el bonaerense profundiza su armado federal y busca respaldo entre los gobernadores, el massismo intenta reposicionar al exministro. La Cámpora, sin embargo, insiste en que Cristina Kirchner sigue siendo la candidata.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 1° de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.