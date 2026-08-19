A tres meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos, una reciente encuesta muestra datos que podrían incomodar al presidente Donald Trump. Buena parte de la sociedad considera que el líder republicano y su entorno familiar “sacaron provecho de manera indebida” del negocio de las criptomonedas” desde que el mandatario volvió a la Casa Blanca.

El relevamiento fue realizado por Reuters/Ipsos, y, además, detectó que se percibe que las decisiones presidenciales estarían condicionadas por intereses comerciales privados.

El sondeo también expone un problema más amplio para Trump de cara a las elecciones de medio término: el costo de vida aparece como la principal preocupación de los estadounidenses a la hora de definir su voto, mientras crece la percepción de que la corrupción tiene un peso significativo sobre las decisiones del gobierno federal.

Es que casi la mitad de los encuestados (48%) señaló al costo de vida como el factor más importante para elegir a un candidato al Congreso, muy por encima de la inmigración o el crimen.

Al mismo tiempo, el 51% considera que el nivel de corrupción durante la administración Trump es peor que durante gobiernos recientes, un escenario que suma presión sobre el oficialismo a tres meses de las elecciones.

Alarma para Trump: la desconfianza entre los votantes propios

El relevamiento, que se extendió durante cuatro jornadas y cerró el lunes, arrojó un dato que resulta llamativo para un mandatario que hizo de la lucha contra la corrupción una de sus banderas de campaña: la mitad de los propios votantes republicanos considera que Trump deja que sus negocios influyan sobre sus decisiones de gobierno.

Trump construyó su fortuna y su nombre en el rubro inmobiliario neoyorquino mucho antes de convertirse en figura política, y esa marca personal terminó siendo la base de sus incursiones posteriores en el mundo cripto. Solo durante el año pasado, las iniciativas familiares vinculadas a activos digitales, entre ellas World Liberty Financial y su propia “meme coin”, le reportaron ganancias superiores a los u$s 1400 millones de dólares.

El propio presidente promocionó esos activos en varias ocasiones. En marzo de 2025, apenas dos meses después de asumir su segundo mandato, calificó en redes sociales a su criptomoneda como “¡La mejor de todas!”.

Los números más significativos de la encuesta

Según el sondeo, el 63% de los consultados calificó como inapropiado que Trump y su familia se hayan beneficiado de este modo, frente a un 32% que lo consideró “aceptable”; el resto no se pronunció.

La brecha se repite puertas adentro del propio espacio político: entre los republicanos encuestados, siete de cada diez avalan esas operaciones, mientras que tres de cada diez las cuestionan.

Otro de los puntos relevantes en cuanto a la percepción del Presidente está relacionado con la corrupción. Ante la consulta de cómo consideran “el nivel de corrupción bajo la administración Trump” respecto a las gestiones previas, un 44% lo considera “mucho peor”.

En tanto, un 24% lo percibe “medianamente igual”; un 12% “mucho mejor”; un 10%, “un poco mejor”, un 8%, “un poco peor”; y un 3% no respondió.

La cuestión no es menor de cara a los comicios legislativos de noviembre, que definirán el control del Congreso por los próximos dos años. Los demócratas vienen utilizando las sospechas de corrupción como eje de campaña, mientras que desde el oficialismo redoblan la apuesta señalando presuntas irregularidades en los estados gobernados por la oposición.

WASHINGTON (United States), 16/07/2026.- US President Donald Trump gestures after delivering an address to the nation from the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 16 July 2026. EFE/EPA/SAUL LOEB / POOL Fuente: EPA/AFP POOL SAUL LOEB / POOL

El costo de vida, la principal preocupación de los votantes

Más allá de las acusaciones de corrupción, la encuesta revela otro frente especialmente sensible para Trump: el creciente costo de vida se convirtió en el principal factor que los estadounidenses tienen en cuenta para decidir su voto en las elecciones legislativas de 2026.

Ante la consulta sobre cuál será el tema más importante a la hora de elegir un candidato al Congreso, el 48% respondió “costo de vida”. La cifra prácticamente duplica al segundo factor mencionado, los valores y normas democráticas, con 24%, y queda muy por encima de inmigración (12%) y crimen (5%).

El dato, además, atraviesa la polarización política: el costo de vida es la principal preocupación para el 46% de los demócratas, el 47% de los republicanos y el 51% de los independientes y votantes de otros espacios.

Cuando se pregunta qué gastos cotidianos debería priorizar el próximo Congreso, la salud encabeza la lista con 25%, seguida por vivienda y alquileres, con 23%, y alimentos, con 19%. La gasolina aparece más atrás, con 10%. Apenas un 11% afirma que ninguno de esos costos tendrá impacto sobre su voto.

Para Trump, el problema es también personal: solo el 23% aprueba la forma en que está manejando el costo de vida, mientras que el 70% la desaprueba . Entre los independientes y otros votantes, el rechazo alcanza el 73%.

Los números son prácticamente idénticos cuando la pregunta se refiere específicamente a inflación y aumento de precios: 23% de aprobación y 70% de desaprobación.

Frente a esto, el escenario también supone una ventaja para la oposición: el 35% considera que el Partido Demócrata tiene un mejor plan para enfrentar el costo de vida, frente al 26% que elige al Partido Republicano. Sin embargo, un significativo 28% todavía no identifica a ninguno de los dos como dueño de una respuesta clara al problema.