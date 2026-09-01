Vender por redes sociales suele ser el primer paso para muchos emprendedores, ya que permite mostrar productos, responder consultas y empezar a construir una comunidad sin una estructura demasiado compleja. Sin embargo, cuando las ventas crecen, también aparecen nuevos desafíos: organizar el stock, profesionalizar la atención, ofrecer medios de pago confiables, resolver envíos y medir qué acciones realmente generan resultados.

Ese salto marca la diferencia entre una venta ocasional y un negocio digital con capacidad de escalar. En la Argentina, el comercio electrónico ya se consolidó como un canal central del consumo. Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación del sector alcanzó los $34.033.238 millones y creció 55% respecto de 2024.

El camino hacia la profesionalización del negocio online

La transición de vender solo por redes sociales a construir un negocio online más profesional implica revisar varios frentes a la vez. No alcanza con publicar productos: también es necesario mejorar la presentación de la oferta, responder de manera ágil, definir una política clara de precios, ordenar los canales de cobro y establecer procesos que permitan sostener la demanda sin perder calidad de servicio.

Los datos de (CACE) también muestran que el canal online no solo gana peso por facturación, sino por volumen: en 2025 se registraron 253 millones de órdenes de compra y se vendieron 645 millones de unidades, un 28% más que el año anterior. En este contexto, profesionalizar la operación puede convertirse en un factor cada vez más relevante para los emprendedores que buscan competir en el canal digital.

Mercado Libre Experience 2026 aparece como una instancia ideal para quienes buscan actualizarse.

En ese camino, la logística ocupa un lugar central. Definir cómo se preparan los pedidos, qué opciones de envío se ofrecen y cómo se comunica cada etapa de la compra puede impactar de forma directa en la experiencia del cliente. Lo mismo ocurre con los medios de pago: ofrecer alternativas simples y seguras ayuda a reducir fricciones y aumentar la confianza al momento de concretar una operación.

Capacitación, herramientas y nuevas oportunidades para vender mejor

En este contexto, Mercado Libre Experience 2026 aparece como una instancia ideal para quienes buscan actualizarse, conocer tendencias y sumar herramientas aplicables a su negocio. El evento se realizará el 10 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, y reunirá a emprendedores, pymes, vendedores online y referentes del ecosistema digital.

La propuesta incluirá más de 50 charlas, 80 speakers, workshops, paneles y espacios de networking. La agenda estará orientada a temas clave para profesionalizar una operación digital, como estrategias de venta, marketing, logística, tecnología, medios de pago y casos de éxito que puedan servir como referencia para otros proyectos.

Para quienes todavía venden principalmente por redes sociales, participar de espacios de capacitación puede ayudar a identificar qué procesos conviene ordenar primero y qué herramientas pueden incorporarse según el tamaño del negocio.

Para quienes deseen asistir al evento, las entradas se pueden adquirir a través de mercadolibreexperience.com.ar , con hasta 12 cuotas sin interés al pagar con cualquier tarjeta mediante Mercado Pago. Además, quienes utilicen el código promocional “MELIXP25” podrán acceder a un 25% de descuento en el valor del ticket.