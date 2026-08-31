El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso en la reunión del G20 a la que viajó junto al viceministro José Luis Daza a Asheville, Estados Unidos, para participar de la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20. A ellos se sumó Santiago Bausili, el titular del BCRA que venía de participar de las reuniones de política monetaria de la Fed en Jackson Hole.

El ministro de Economía argentino participó de la sesión dedicada al crecimiento, “una de las prioridades establecidas por la Presidencia de Estados Unidos del G20″, según remarcó el Palacio de Hacienda. El segmento apunta a promover el crecimiento económico y fortalecer la participación del sector privado en las discusiones.

El mensaje oficial hizo foco en que “la estabilidad macroeconómica es la base para alcanzar un crecimiento sostenido”. Y destacó en ese marco el equilibrio fiscal y la meta de generar mayor inversión privada.

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