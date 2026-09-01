En esta noticia La cotización de las principales criptomonedas este martes 1 de septiembre

Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este martes, 1 de septiembre de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

La cotización de las principales criptomonedas este martes 1 de septiembre

Según los datos compartidos en el sitio oficial de Binance, estos son los costos de las principales divisas virtuales:

Bitcoin: 77.988,7 u$s

Ethereum: 2.455,3 u$s

BNB: 686,9 u$s

SpaceX (bStocks): 141,8 u$s

El Bitcoin es una de las principales monedas digitales.

La evolución del Bitcoin ha mostrado una leve caída en las últimas 24 horas, con una variación del -0.49%. Actualmente, su precio se sitúa en 77,988.66 dólares, lo que equivale a 125,054,816.31 pesos argentinos. A pesar de esta ligera descenso, el interés en Bitcoin sigue siendo notable, consolidándose como una de las criptomonedas más valiosas del mercado.

En cuanto a Ethereum, su precio ha registrado un aumento del 0.35% en las últimas 24 horas, alcanzando los 2,455.33 dólares, equivalente a 3,937,121.66 pesos argentinos. Este comportamiento positivo puede indicar un renovado interés en la plataforma y su versatilidad, lo que podría atraer a más inversores en un futuro cercano.