Considerado durante décadas la columna vertebral del comercio internacional, el dólar estadounidense comenzó a perder terreno en distintos lugares del mundo. Desde Asia hasta América Latina, pasando por Medio Oriente y África, cada vez son más los países abandonan el dólar en sus transacciones y se vuelcan por monedas alternativas, para reducir su dependencia del sistema financiero dominado por Estados Unidos.

Este proceso, conocido como desdolarización, no está asociado a una moda ni a una decisión aislada, sino que responde a una reconfiguración estructural del orden económico mundial, impulsada por tensiones geopolíticas, sanciones financieras, volatilidad cambiaria y la búsqueda de mayor soberanía monetaria.

Por qué en el mundo se empezó a abandonar el dólar

La salida progresiva del dólar se explica por una serie de factores, entre los que destaca:

Riesgo geopolítico : las sanciones económicas mostraron que el dólar puede convertirse en una herramienta de presión política.

Volatilidad financiera : subas de tasas en Estados Unidos impactan directamente en economías que no controlan esa política monetaria.

Búsqueda de autonomía : los países quieren proteger su estabilidad interna sin depender de decisiones externas.

Nuevas potencias económicas: China, India y los BRICS impulsan sistemas alternativos al dólar.

Desdolarización: qué es exactamente y cuáles son los países que más avanzaron en este proceso

La desdolarización no significa que el dólar desaparezca, sino que deja de ser la moneda central obligatoria en el comercio, las reservas y las finanzas internacionales.

Implica:

Firmar acuerdos comerciales en monedas locales.

Reducir reservas en dólares y aumentar oro, yuanes, euros u otras divisas.

Crear sistemas de pago alternativos al SWIFT dominado por Occidente.

Este fenómeno ya no es regional: es global. A continuación, algunos de los casos más relevantes:

Asia

China : promueve activamente el comercio en yuanes y acuerdos bilaterales sin dólar.

India : impulsa pagos en rupias con socios estratégicos.

Irán : dejó el dólar por completo debido a sanciones financieras.

Corea del Norte: está prácticamente excluido de su sistema financiero.

Europa del Este y Eurasia

Rusia : migró gran parte de su comercio energético a rublos y yuanes.

Bielorrusia : restringió operaciones en dólares.

Turquía: fomenta comercio bilateral en monedas locales.

América Latina

Brasil : impulsa acuerdos regionales sin dólar, especialmente con China.

Venezuela : redujo el uso del dólar en el sector estatal.

Cuba: el dólar está prácticamente excluido de su sistema financiero.

África y Medio Oriente

Arabia Saudita : comenzó a aceptar yuanes para la venta de petróleo.

Nigeria : limita el acceso al dólar en su mercado interno.

Sudáfrica: promueve el uso de monedas de los BRICS.

Qué monedas están reemplazando al dólar

El espacio que deja el dólar no lo ocupa una sola moneda, sino varias:

Yuan chino , en comercio energético y acuerdos estratégicos.

Euro , en transacciones regionales.

Monedas locales , en acuerdos bilaterales.

Oro , como reserva alternativa.

Monedas digitales de bancos centrales (CBDC), en desarrollo.

Qué implica este cambio para la economía mundial

La pérdida de centralidad del dólar tiene efectos profundos: