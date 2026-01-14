En esta noticia La “tríada” que necesita el Gobierno en 2026 para reactivar el consumo, según Di Pace

La velocidad y la calidad de la recuperación en la economía local es uno de los puntos centrales que afrontará el Gobierno este 2026. Mientras el Presupuesto Nacional proyecta un crecimiento del 5%, las consultoras privadas mantienen una visión más conservadora y sitúan la mejora por debajo del 3,5%.

Al respecto, el analista Damián Di Pace sostuvo en una entrevista por Radio El Observador que la economía atraviesa un escenario dual. Por un lado, indicó que sectores “transables” como el agro, la minería, el petróleo y la economía del conocimiento están en franco ascenso.

Sin embargo, advirtió que este dinamismo exportador no se traduce en una mejora del consumo masivo. “Todavía es muy dependiente del crecimiento de la inversión privada o la inversión bruta local”, señaló.

Estos factores, explicó, impactan directamente en tres sectores clave: el comercio, la industria y la construcción. El punto crítico de este diagnóstico radica en el empleo, indicó Di Pace. A su entender, estos segmentos son los que generan el mayor volumen de puestos de trabajo y los que presentan una mayor dependencia de la recuperación de la inversión para volver a crecer.

En este contexto, Di Pace aseguró que la recuperación del consumo depende de una ‘tríada’ económica clave y subrayó que, sin este circuito cerrado, es imposible hablar de una mejora genuina del mercado doméstico.

El primer eslabón de esta cadena es lograr que el ahorro de los argentinos deje de estar estancado y se convierta en inversión productiva.

El segundo paso establece que esa inversión debe tener la capacidad de generar empleo . Para Di Pace, aquí juega un rol fundamental la modernización laboral que impulsa el Gobierno. “Si esta reforma tiene buena expectativa y el sector empresario queda resguardado respecto de juicios laborales y costos, va a ser dinamizador de empleo local”, puntualizó.

Finalmente, el tercer eslabón de la tríada se completa cuando ese empleo se traduce en consumo. Según el especialista, una variable determinante para activar este engranaje es la recuperación del crédito.