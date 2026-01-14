Dólar 2026: a cuánto llegará a fin de año y qué espera el mercado para los próximos meses

En esta noticia Qué va a pasar con el dólar en los próximos meses, según más de 40 consultoras

Con el inicio de 2026, el Gobierno puso en marcha un nuevo esquema cambiario y reconfiguró el mecanismo de ajuste para las bandas del dólar. Así, desde este año los límites superior e inferior de la cotización oficial comenzaron a actualizarse conforme al dato de inflación más reciente reportado por el INDEC.

Al mismo tiempo, el BCRA anunció un programa de acumulación de reservas internacionales en busca de “ordenar el frente externo” y de dar una señal relevante al FMI con el cumplimiento de metas del acuerdo firmado en abril, de cara a la segunda revisión del programa.

Lo cierto es que, con los cambios dispuestos por el equipo económico, ni la cotización oficial ni el paralelo (blue) tuvieron saltos cambiarios significativos, al punto que, hasta el momento, ambos se mantienen alrededor de los $ 1500, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1543,71.

Pese a las modificaciones en la velocidad de las bandas y las compras de reservas, los expertos no ven luces rojas en el futuro escenario cambiario. Si bien coinciden en que ambos tipos de cambio se debilitarán hacia finales de año, pronosticaron que las fluctuaciones se mantendrán dentro del techo estimado de la banda para fin de año.

Qué va a pasar con el dólar en los próximos meses, según más de 40 consultoras

Así lo señaló un reciente informe de Focus Economics, que compartió la proyección de 45 consultoras que le pusieron precio al dólar, tanto oficial como paralelo, al cierre de 2026.

El reporte señala que, ahora, “el Banco Central permite la depreciación del peso dentro de una banda indexada a la inflación reciente, una medida que busca evitar una apreciación real”.

De cara a los próximos meses, la media de las consultoras muestra un consenso en torno a la idea de que ambos tipos de cambio -oficial y blue- se debilitarán hacia fin de año.

De esta forma, se prevé que el peso cierre 2026 a $ 1733,6 por dólar estadounidense. Teniendo en cuenta que los bancos y consultoras relevadas vaticinan una aceleración de la inflación de 24% -en promedio- para este año, se calcula que el techo de la banda llegará a $ 1892,98 en diciembre

De esta forma, la cotización oficial se mantendría dentro de los límites de la banda cambiaria durante todo el 2026. Para 2027, en tanto, los analistas consultados esperan en un valor de $ 1935,2 por dólar estadounidense.

Un total de 45 consultoras y bancos presentaron proyecciones para 2026, aunque no todas lo hicieron para 2027.

A continuación, a cuánto estará el dólar para cada una de ellas: