Inaugurarán un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en minutos: cuándo será el primer viaje Fuente: IA

China avanza con un proyecto que promete revolucionar el transporte regional y marcar un nuevo récord mundial. Se trata de un tren bala submarino capaz de alcanzar más de 250 km/h y unir en cuestión de minutos dos ciudades estratégicas del país.

La iniciativa con este tren de alta velocidad submarino busca reducir tiempos de viaje, optimizar costos logísticos y, además, convertirse en una pieza clave de la red ferroviaria de alta velocidad.

Un túnel submarino de más de cien kilómetros

El plan contempla la construcción del Bohai Strait Tunnel, un megatúnel ferroviario de aproximadamente 123 kilómetros que cruzará el Mar de Bohai por debajo.

Inaugurarán un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en minutos: cuándo será el primer viaje Fuente: IA

Por su parte, la conexión permitirá cubrir en unos 40 minutos el trayecto que hoy requiere más de seis horas por carretera o hasta ocho en ferry entre Dalian y Yantai. Además, y en caso de concretarse, será el túnel submarino más largo del planeta.

En el aspecto económico, la inversión proyectada ronda los 220.000 a 300.000 millones de yuanes y el diseño incluye tres galerías paralelas, dos para trenes y una central para operaciones de emergencia y mantenimiento.

De tal modo, la obra figura en la planificación nacional de transporte hasta 2035 y se encuentra en fase de estudios técnicos y evaluación de viabilidad.

Cómo será el tren submarino de alta velocidad

El sistema ferroviario fue concebido para funcionar con trenes eléctricos de alta velocidad capaces de circular por debajo del mar a más de 250 km/h. Para eso, el túnel tendría tres galerías paralelas, dos para la circulación de trenes y una central para servicios, evacuación y mantenimiento.

Inaugurarán un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en minutos: cuándo será el primer viaje Fuente: IA

El diseño apunta a integrar esta conexión en la red china de alta velocidad, lo que permitiría combinar tramos terrestres y submarinos sin cambios de tren. El objetivo es ofrecer viajes regulares, con alta ocupación y horarios previsibles, algo clave tanto para pasajeros como para carga ligera.

La seguridad será uno de los pilares del proyecto. El área presenta fallas sísmicas y geología marina compleja, por lo que los planes incluyen sistemas de ventilación avanzados, sensores de filtraciones, centros de control en tiempo real y protocolos específicos de rescate y evacuación.

Cuándo será inaugurado el tren submarino de China

Según la planificación oficial, el túnel y el servicio ferroviario podrían entrar en operación en 2035, año que coincide con la hoja de ruta del país para expandir su red de alta velocidad y consolidar corredores logísticos orientados al comercio interno y la exportación.