¿Argentina está cara en dólares? El diagnóstico de Artana sobre los salarios y la inflación

El economista Daniel Artana compartió su mirada sobre la situación económica actual de la Argentina, donde puso el foco en dos indicadores clave para la confianza de los mercados: el nivel de reservas del Banco Central (BCRA) y el comportamiento del riesgo país.

La entidad monetaria acumuló compras por u$s 218 millones en la semana. Si bien las reservas internacionales bajaron tras el pago de la de deuda externa por u$s 4200 millones, el BCRA volvió a adquirir divisas luego de nueve meses sin embolsar. El paso está en línea con lo que prometió cuando anunció el inicio de un nuevo plan de política monetaria a partir de enero de este año.

Al mismo tiempo, el pago de enero generó un impacto inmediato en los mercados: los activos argentinos subieron y el riesgo país cayó a 566 puntos básicos.

Respecto a la dinámica del Banco Central, Artana destacó como positivo el monto de compras que adquirió el BCRA durante la última semana aunque remarcó que el accionar tiene un efecto colateral sobre el valor del dólar.

La decisión del Gobierno que evitó una baja del dólar, según Artana

“La contracara de eso está en el tipo de cambio: si el Banco Central no hubiera comprado, hubiera bajado un poco (la cotización). Pero creo que ahora hay que priorizar corregir esa debilidad, y eso tiene algún costo”, afirmó el economista en una entrevista por Radio Mitre.

En esa línea, utilizó una metáfora para explicar que comprar reservas, en este contexto, es equivalente a pagar la prima de un seguro. “Los seguros no son gratis”, afirmó, en un modo de sugerir que es preferible un dólar un poco más alto a cambio de una mayor solvencia en las arcas del Estado .

Al pasar al análisis del riesgo país, fue categórico al señalar que, aunque ha mostrado una tendencia a la baja, “todavía está un poco alto”. Y vinculó esta cifra a una herencia de incumplimientos financieros que arrastra el país y a la percepción de fragilidad que todavía tienen los inversores sobre el Banco Central .

Para que el país pueda volver a colocar deuda en mercados internacionales a tasas razonables, Artana le puso una cifra al indicador: “Te diría que ese número está alrededor de los 400 puntos”. En este sentido, subrayó que la mirada de los inversores estará puesta en lo que suceda en el Congreso durante los próximos meses con el avance de las reformas estructurales.

Inflación y el desafío de romper el piso de los dos puntos

La inflación fue otro de los ejes centrales de la charla. Ante los datos que sitúan la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en un 2,7%, el economista sugirió que será difícil perforar la barrera de los dos puntos.

Explicó que, aunque la tendencia es a la baja, el segundo semestre del año pasado estuvo marcado por una fuerte turbulencia electoral y ajustes de precios relativos que aún impactan en el índice.

Artana atribuyó la persistencia de la inflación a varios factores: la depreciación del tipo de cambio tras la modificación del esquema cambiario anterior, el aumento estacional de la carne y las subas pendientes en las tarifas de servicios públicos.

A pesar de esto, se mostró optimista en que la tendencia descendente continuará aunque aclaró que tomará tiempo. “La inflación va a seguir bajando. Ahora, por ahí no ocurre en forma inmediata, lo importante es que no suba mucho del nivel del dos y medio”, completó.